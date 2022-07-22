Треть жителей Алтайского края готовы сменить свою профессию

В Алтайском крае сменить профессию и начать все с нуля готовы 32% работающих жителей региона. Согласно опросу службы исследований hh.ru, зачастую об этом задумываются рядовые специалисты (36% опрошенных), однако почти четверть из них — руководители и управляющие.

Чаще к изменениям в карьере готовы представительницы слабого пола — 35% против 33% мужчин. Также влияет и возраст — чем моложе, тем легче человек решается на смену сферы работы. Так, среди респондентов в возрасте 18-24 лет их 44% и в возрасте от 25-34 лет — 40%. Из людей старше 55 лет сменить работы готовы лишь 15%.

Самую высокую активность проявили сотрудники из ресторанно-гостиничного бизнеса (44%), специалисты по продажам и обслуживанию клиентов (42%) и представители сферы производства и сервисного обслуживания (41%). Кроме того, пойти на перемены готов административный персонал и рабочие (по 40%).