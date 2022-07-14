Туристы встали в огромные пробки по пути в Республику Алтай
Желающих отдохнуть предупреждали о том, что их ждут заторы, но не предупреждали о том, что они будут такими большими
14 июля 2022, 20:46, Илья Звягинцев
Туристы, которые направились на отдых в Республику Алтай, встали в огромные пробки. Об этом рассказали подписчики сообщества «АСТ-54».
«Рядом с селом ремонтируют дорогу. Организовали реверсивное движение, а оно привело к серьезному затору», — написал автор сообщения.
Туристы отмечают, что затор у села Быстрянка растянулся на несколько километров.
Ранее в УПРДОР «Алтай» путешественников предупредили о том, что из-за дорожных работ им придется столкнуться с пробками по пути на отдых.
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