Туристы встали в огромные пробки по пути в Республику Алтай

Туристы, которые направились на отдых в Республику Алтай, встали в огромные пробки. Об этом рассказали подписчики сообщества «АСТ-54».

«Рядом с селом ремонтируют дорогу. Организовали реверсивное движение, а оно привело к серьезному затору», — написал автор сообщения.

Туристы отмечают, что затор у села Быстрянка растянулся на несколько километров.

Ранее в УПРДОР «Алтай» путешественников предупредили о том, что из-за дорожных работ им придется столкнуться с пробками по пути на отдых.