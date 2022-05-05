Умер бывший руководитель алтайской полиции генерал Вальков

Экс-руководитель алтайской полиции 72-летний Владимир Вальков скончался в Сочи. Об этом сообщают источники amic.ru. Причина смерти пока неизвестна. Вальков возглавлял УВД Алтайского края с 1998 по 2005 год.

Он родился в 1950 году в Ребрихинском районе. Отработав в правоохранительной системе 11 лет, в середине 1980-х годов неожиданно стал заместителем заведующего, завотделом административных и торгово-финансовых органов Барнаульского горкома КПСС Алтайского края. Однако четыре года спустя Вальков вернулся в органы внутренних дел. Взлёт в карьере Валькова пришёлся уже на российский период в истории алтайской милиции. Так, с 1993 по 1996 год он возглавлял Управление вневедомственной охраны. Наконец, в 1998 году Владимир Вальков был назначен на должность начальника УВД Алтайского края. В марте 2001 года стал начальником уже Главного управления внутренних дел Алтайского края.

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Карьера Валькова завершилась вскоре после того, как в ДТП погиб губернатор края Михаил Евдокимов в августе 2005 года. Как считали сторонники «народного губернатора», авария случилась во многом потому, что незадолго до трагедии Вальков немотивированно лишил Евдокимова машины сопровождения. Авария произошла 7 августа, а уже 10 августа начальник алтайской полиции был освобождён от этой должности указом президента. Официальная формулировка — в связи с выходом на пенсию.

Владимир Вальков родился 2 января 1950 года в селе Плоско-Семеново Ребрихинского района Алтайского края. Три года служил в Военно-морском флоте на крейсере «Дзержинский» на Чёрном море. После службы в армии в 1972 году пошёл служить в милицию. Начинал командиром отделения Центрального райотдела внутренних дел Барнаула, в 1979 году перешёл на должность старшего инспектора отдела охраны общественного порядка УВД Алтайского крайисполкома. Награждён медалями «За безупречную службу» I, II и III степени, нагрудными знаками «Отличник милиции» и «За отличную службу в МВД».