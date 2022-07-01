В Алтайском крае к 2025 году появятся специальные кемпинги для автопутешественников

В ближайшие два года в Алтайском крае появятся специальные места размещения для автодомов. Всего будет создано около 15 таких объектов. Об этом в «Переговорке» на amic.ru рассказал начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

По его словам, сейчас на Алтае действуют 950 объектов придорожного сервиса, включая заправки, станции техобслуживания, гостиницы, кафе, площадки для отдыха и т. д. По количеству таких объектов Алтайский край является одним из лидеров не только в Сибири, но и в целом по стране. В регионе ещё в 2008 году была разработана генеральная схема размещения объектов придорожного сервиса.

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«По нормативу обеспеченности мы давно уже перевыполнили показатели или максимально приблизились к этому. Тем не менее в ближайшие два года планируем создать ещё 15 объектов. Акцент будет сделан на площадках для автотуристов и караванеров, путешествующих на автодомах. В этой части нам ещё есть над чем поработать», — подчеркнул чиновник.

По словам Дешевых, в Алтайском крае уже прошло несколько экспедиций, по результатам которых были выбраны потенциальные места под размещение автодомов. Речь идёт о Чуйском тракте и федеральной трассе А-322 до границы с Казахстаном. Для тех предпринимателей, кто захочет принять участие в создании таких объектов, будут предусмотрены меры господдержки, заключил начальник управления.