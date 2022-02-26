В Алтайском крае могут отложить новые проверки молока

Начальник регионального управления ветеринарии Владимир Самодуров заявил, что введение обязательных проверок молока в Алтайском крае могут отложить на несколько месяцев. Об этом он рассказал в ходе правительственного часа в АКЗС, сообщает пресс-служба парламента.

Самодуров отметил, что новые правила не отразятся на мелких предприятиях и владельцах ЛПХ, так как проверки будут действовать в отношении сборного молока, а проведение ежедневных и ежедекадных исследований сырья не требуют получения дополнительной квалификации сотрудников и аккредитации лабораторий.

Несмотря на отсрочку, в крае активно готовят подведомственные лаборатории к работе в новых условиях.

“Мы оставили всё как есть, немного поменяли схему. Ежедневные обработки мы убрали, то есть будут проводиться ежедекадные, ежемесячные и исследования раз в полгода. На сегодняшний день лаборатории ветсанэкспертизы мы имеем в каждом нашем учреждении, но вот, к сожалению, лабораторий, которые занимаются диагностикой болезней, мы имеем всего 24", – сказал Самодуров.

Таким образом, в крае отмечается дефицит лабораторий и сотрудников для работы в них.

Напомним, с 1 марта вступит в силу приказ Минсельхоза РФ, согласно которому производители молока должны отправлять на ветеринарно-санитарную экспертизу все партии молока до их поступления на переработку или рынки. Каждая партия должна проверяться на вкус, запах, цвет, жиры, белки.