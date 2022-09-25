В Алтайском крае проводили мобилизованных на службу граждан. Как это было
Призванные покинули Барнаул, Бийск, Славгород, Камень-на-Оби и ряд сёл
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. А уже сегодня, 25 сентября, первых призванных в Алтайском крае отправили на службу и сборные пункты.
Так, из сборного пункта в барнаульском ДК «Октябрьский» в воинские части уехало несколько автобусов. Перед отправкой мэр города Вячеслав Франк обратился к мобилизованным с напутственным словом и заверил, что их семьям «будет оказана необходимая помощь». «Московский комсомолец» отмечал, что мужчины держались бодро, несмотря на плачь провожающих их женщин.
Фото: barnaul.org
Первую партию мобилизованных отправили сегодня и из Бийска. Как сообщал «Бийский рабочий», на сборный пункт выдвинулись 15 человек, далее в течение месяца будет еще несколько отправок. Призванных также пришло проводить много людей — женщины, дети, друзья.
Кроме того, мужчин проводили в Славгороде, откуда два автобуса выезжали в сопровождении сотрудников ДПС и под «Прощание славянки».
Мобилизованных провожают в Славгороде / Видео: «В курсе 22»
Под громкие аплодисменты проводили защитников в Камне-на-Оби:
Мобилизованных провожают в Камне-на-Оби / Видео: «Инцидент Барнаул»
Смоленский район:
Видео: «В курсе 22»
Кроме того, попрощались с призванными в Поспелихе.
Мобилизованных провожают в Поспелихе / Видео: «Инцидент Барнаул»
Мобилизованные с Мамонтово, Романово (фото 1) и Ребрихи (фото 2):
Фото: «Инцидент Барнаул»
Ранее законопроект о выплате 300 тысяч рублей мобилизованным внесли на рассмотрение в Госдуму.