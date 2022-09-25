В мэрии Барнаула рассказали, как прошла отправка первых мобилизованных в воинские части
К призванным обратились военком и мэр города
25 сентября из сборного пункта в ДК «Октябрьский» Барнаула в воинские части отправились первые мобилизованные.
Как сообщили в мэрии, с напутственным словом перед отправкой к призванным с напутственным словом обратился начальник отдела военного комиссариата Алтайского края по Железнодорожному, Октябрьскому и Центральному районам города Александр Вопиловский. Военком также рассказал об условиях службы, ответил на вопросы мобилизованных и их родных и пожелал скорейшего возвращения.
Обратился к призванным и мэр Вячеслав Франк: «Мы вами очень и очень гордимся. Вы те, кто не бегал от военкомата, не убегал от повестки. Вы сегодня у нас первые, берегите себя и своё землячество, старшие посмотрите за младшими. Вашим семьям будет оказана необходимая помощь. Вы едете заступаться за Родину. С Богом, ребята!» — сказал он.
Фото: barnaul.org
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