В мэрии Барнаула рассказали, как прошла отправка первых мобилизованных в воинские части

25 сентября из сборного пункта в ДК «Октябрьский» Барнаула в воинские части отправились первые мобилизованные.

Как сообщили в мэрии, с напутственным словом перед отправкой к призванным с напутственным словом обратился начальник отдела военного комиссариата Алтайского края по Железнодорожному, Октябрьскому и Центральному районам города Александр Вопиловский. Военком также рассказал об условиях службы, ответил на вопросы мобилизованных и их родных и пожелал скорейшего возвращения.

Обратился к призванным и мэр Вячеслав Франк: «Мы вами очень и очень гордимся. Вы те, кто не бегал от военкомата, не убегал от повестки. Вы сегодня у нас первые, берегите себя и своё землячество, старшие посмотрите за младшими. Вашим семьям будет оказана необходимая помощь. Вы едете заступаться за Родину. С Богом, ребята!» — сказал он.

Фото: barnaul.org

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