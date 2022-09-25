«Мужчины держатся бодро». Как в Барнауле проходит отправка мобилизованных в военчасти

25 сентября в Барнауле начали отправлять первых мобилизованных в военные части из пунктов предварительного сбора. На одном из таких пунктов, расположенном по бульвару 9 Января, 99 (ДК «Октябрьский»), побывал корреспондент «МК на Алтае».

Как отмечается, провожающие расстроены, а женщины плачут. В то же время «мужчины держатся бодро» и кричат «Слава России». Многие из них смеются и не унывают, а военный в форме перед отправкой заверил мобилизованных, что «всё будет нормально, даже лучше, чем вы думаете».

Кадр из видео / «МК на Алтае»

Напомним, 25 сентября работу пунктов предварительного сбора проверил мэр Барнаула Вячеслав Франк. Со слов градоначальника, здесь дежурят медработники, организована доставка питьевой воды и соблюдаются необходимые саннормы. Кроме того, всем мобилизованным раздают сухпайки.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в вооружённые силы призовут 300 тысяч резервистов.

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