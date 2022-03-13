В Алтайском крае силовики начали заниматься борьбой со спекулянтами

С начала марта в Алтайском крае наблюдается ажиотажный спрос на ряд продукции, среди которой сахар. Для того чтобы бороться со спекулянтами, в регионе подключили силовиков.

Как рассказал замруководителя управления по развитию предпринимательства Константин Слюсарь, в регионе увеличился спрос на сахар, крупы и масло. Первый совсем пропал с полок некоторых магазинов.

Для того чтобы спекулянты не создавали искусственный дефицит, торговые сети ввели ограничение на продажу продуктов в одни руки. Также к борьбе с перепродажей подключились и правоохранительные органы.

Сейчас в регионе внимательно следят за ценами в магазинах. Слюсарь признал, что по объективным причинам они сейчас растут.