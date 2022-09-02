В Барнауле ребёнок на игрушечной машине выехал на дорогу и встал перед светофором

В Барнауле заметили маленького водителя, который очень хотел быть законопослушным, но подвергал себя опасности. О необычном автомобилисте рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Ребёнок на маленькой машинке встал перед светофором на Потоке. Он терпеливо дожидался, пока загорится зелёный свет, чтобы ехать дальше.

В это время через пешеходный переход переходил подросток, который отбросил свой самокат и убрал малыша с дороги, пока тот не попал под колёса автомобиля.

В комментариях под постом пользователи отметили, что матери маленького ребёнка рядом с ним не было.