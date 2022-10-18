В барнаульском селе Гоньба установили новые линии освещения за 2 миллиона рублей

Фото: barnaul.org

В селе Гоньба Барнаула обустроили новые линии наружного освещения, сообщает мэрия.

Их сделали по краевому проекту поддержки местных инициатив на участках следующих улиц:

• ул. Калашникова — от ул. Барнаульской, 22 до ул. Калашникова, 7;

• ул. Барнаульская — от ул. Калашникова, 15 до пер. Халманова, 8;

• пер. Халманова — от пер. Халманова, 7 до ул. Советской, 17а.

В общей сложности здесь появилось 36 светильников. Часть из них смонтировали на уже имеющихся электроопорах, для части установили новые.

«Стоимость работ составила более 2 миллионов рублей. Жители Гоньбы сами выбрали этот проект, приняли участие в его финансировании, контролировали выполнение работ», — добавили в горадминистрации.