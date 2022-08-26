В День города в Барнауле «откроют» вход в городское метро

3 сентября в День города на улице Мало-Тобольской жители Барнауле смогут сфотографироваться у входа в станцию метро. Об этом рассказал заведующий отделом по развитию туризма города Барнаула Александр Барышников на пресс-конференции 26 августа.

На площадке для горожан представят самые различные фотозоны, одной из которых и станет вход в барнаульское метро.

«Попробуем стилизовать несколько зон под вход на станцию с названием «Мало-Тобольская», — добавил Александр Барышников.

Мероприятия на пешеходной улице начнутся в 10:00 и закончатся в 20:00.

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Напомним, что в этом году краевая столица будет праздновать 292-летие. Главными темами дня рождения станут 85-летие образования Алтайского края, присвоение Барнаулу статуса «Город трудовой доблести» и Год культурного наследия народов России.

Основными городскими площадками должны стать площади Сахарова и Советов, пешеходная улица Мало-Тобольская и парк культуры и отдыха «Центральный».