В ГИБДД предложили создать список лекарств, запрещённых для водителей

ГИБДД предложило Минздраву составить список препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем. В ведомстве напомнили, что к ним относятся лекарственные средства, ухудшающие внимание и реакцию, но их список не определён.

«Мы сейчас Минздраву говорим, что первое, что надо, — это систематизировать лекарственные препараты, под воздействием которых нельзя управлять», — заявил представитель ведомства.

В ГИБДД также предложили не просто систематизировать лекарственные препараты, но и размещать на их упаковке предупреждение о том, что за руль под воздействием этого медикамента садиться нельзя, отмечает «АиФ».