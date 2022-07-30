В Госдуму внесут законопроект о тринадцатой пенсии для пенсионеров

Законопроект о выплате тринадцатой пенсии внесут на рассмотрение в Госдуму осенью. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу партии «Справедливая Россия — За правду».

Глава партии Сергей Миронов предложил ежегодно начислять пенсионерам дополнительную выплату перед новогодними праздниками.

Миронов отметил, что тринадцатая пенсия позволит повысить уровень благосостояния пенсионеров, а также «будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении людей, которые всю свою жизнь работали для развития страны».

Парламентарий добавил, что инициатива поспособствует увеличению покупательского спроса в период сокращения импорта товаров и услуг.

Также, согласно инициативе партии, предлагается в два раза увеличить размер страховой пенсии для граждан, достигших возраста 70 лет.

Предполагается, что на реализацию программы потребуется 654,8 млрд рублей.