В Новосибирске за месяц планируют провести испытания нового самолета для тушения лесных пожаров

В течение месяца в Новосибирске планируют завершить испытания самолёта ТВС-2МС, который создан для тушения лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина Владимира Барсука.

Барсук выразил надежду на то, что в течение месяца испытания будут завершены, после чего самолёт можно будет использовать по назначению.

Во время лётно-конструкторских испытаний позволят проверить правильность конструкторских решений. Затем состоятся эксплуатационные испытания, дата проведения которых пока не определена.

ТВС-2МС является модификацией Ан-2, в котором поршневой двигатель заменили на турбовинтовой. Из-за того что двигатель работает на авиационном керосине, уменьшается его стоимость и увеличивается доступность судна.