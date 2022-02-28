В России началась шестидневная рабочая неделя

В России началась длинная рабочая неделя, которая продлится шесть дней — с 28 февраля по 5 марта. Субботний рабочий день для россиян будет на час короче остальных.

Эти изменения нужны для рационализации использования рабочих и выходных дней, связанных с празднованием Международного женского дня.

После продолжительной рабочей недели россиян ждут три выходных — с 6 по 8 марта.

Эксперт площадки HeadHunter Татьяна Нечаева в беседе с РИА Новости отметила, что сокращение рабочего дня 5 марта никак не должно отразиться на уровне зарплаты россиян.