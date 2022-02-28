В России началась шестидневная рабочая неделя
Тех, кто работает посменно, изменения, связанные с распределением праздничных дней, не коснутся
28 февраля 2022, 06:33, Илья Звягинцев
В России началась длинная рабочая неделя, которая продлится шесть дней — с 28 февраля по 5 марта. Субботний рабочий день для россиян будет на час короче остальных.
Эти изменения нужны для рационализации использования рабочих и выходных дней, связанных с празднованием Международного женского дня.
После продолжительной рабочей недели россиян ждут три выходных — с 6 по 8 марта.
Эксперт площадки HeadHunter Татьяна Нечаева в беседе с РИА Новости отметила, что сокращение рабочего дня 5 марта никак не должно отразиться на уровне зарплаты россиян.
Комментарии
Новости партнеров