В России началась шестидневная рабочая неделя

Тех, кто работает посменно, изменения, связанные с распределением праздничных дней, не коснутся

28 февраля 2022, 06:33, Илья Звягинцев

В России началась длинная рабочая неделя, которая продлится шесть дней — с 28 февраля по 5 марта. Субботний рабочий день для россиян будет на час короче остальных.

Эти изменения нужны для рационализации использования рабочих и выходных дней, связанных с празднованием Международного женского дня.

После продолжительной рабочей недели россиян ждут три выходных — с 6 по 8 марта.

Эксперт площадки HeadHunter Татьяна Нечаева в беседе с РИА Новости отметила, что сокращение рабочего дня 5 марта никак не должно отразиться на уровне зарплаты россиян.

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