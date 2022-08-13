В России начались продажи смартфонов французской компании Wiko

В российских магазинах техники стали появляться смартфоны от французского бренда Wiko, который принадлежит китайской компании Tinno Mobile Technology. Об этом рассказали представители ряда торговых сетей «Известиям».

Представитель «М. Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева рассказала о том, что это первый выход производителя на российский рынок с февраля.

Бренд Wiko был основан в Марселе в 2011 году, а в 2017 году его приобрела китайская Tinno Mobile Technology, сказано на сайте производителя. Устройства марки продаются более чем в 35 странах Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии.

Участники рынка считают, что приход данного бренда на российский рынок указывает на постепенное замещение производителей, которые ранее отказались поставлять свою продукцию.