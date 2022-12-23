В столице Рудного Алтая декоммунизируют и деруссифицируют названия 23 улиц

В столице Рудного Алтая — городе Усть-Каменогорске Казахстана — решили переименовать 23 улицы. Как пишет портал YK.KZ, власти собирались это сделать уже давно: ещё в апреле стало известно, что названия сменят 19 улиц. Однако к процедуре вернулись только сейчас, оперативно приняв решение без каких-либо массовых обсуждений, добавив в список при этом новые улицы.

Зачем переименовывают улицы в Усть-Каменогорске

Чтобы заменить названия, которые людям из акимата и маслихата кажутся идеологически устаревшими.

С другой стороны, одни имена советской эпохи предлагают заменить другими именами аналогичного периода.

Как переименуют улицы в Усть-Каменогорске

• Стахановская — в ул. имени Жаксылыка Ушкемпирова (советский борец классического стиля, Олимпийский чемпион, Герой Труда Казахстана, Заслуженный мастер спорта СССР (1980). Чемпион мира. Заслуженный тренер Казахской ССР)

• Карла Либкнехта — Бориса Керимбаева (полковник Вооружённых сил СССР и Вооружённых сил РК, участник войны в Афганистане, житель Алматинской области)

• Утепова — Оралхана Бокея (казахский советский писатель, лауреат Государственной премии Казахской ССР, лауреат премии Ленинского комсомола Казахской ССР и лауреат Всесоюзной премии имени Николая Островского, родился в Катон-Карагайском районе ВКО)

• Красина — Бориса Александрова (выдающийся казахстанский хоккеист и тренер, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер Республики Казахстан, заслуженный деятель Казахстана, олимпийский чемпион 1976 года, житель Усть-Каменогорска)

• Калинина — Абылхана Кастеева (живописец и акварелист, народный художник Казахской ССР, основоположник казахского изобразительного искусства, житель Алматы)

• Кутузова — Латифа Хамиди (советский композитор, народный артист Казахской ССР, лауреат Государственной премии Казахской ССР. Один из авторов музыки к гимну Казахской ССР);

• Куйбышева — Тимофея Седельникова (политический деятель. Вместе с А. Бокейхановым выступал против насильственного захвата казахских земель царским правительством);

• Микояна —Александра Сызганова (хирург, доктор медицинских наук, профессор, академик АН Казахской ССР, заслуженный деятель науки КазССР);

• Энтузиастов — Бошая Китапбаева (ветеран Великой Отечественной войны, писатель, Герой Социалистического Труда, кандидат экономических наук, уроженец Катон-Карагайского района);

• Фрунзе — Эмануила Романенко (потомственный тульский мастер музыкальных инструментов, создатель казахской домбры современного стандарта);

• Бокеева — Туткабая Ашимбаева (советский казахстанский государственный деятель, ветеран Великой Отечественной войны, педагог-просветитель, Джамбулская область);

• Степана Разина — Кирилла Ермолаева (кандидат геолого-минералогических наук, внес большой вклад в развитие Рудного Алтая);

• Краснодонская — Арай,

• Краснофлотская — Мұзтау,

• М. Горького (с. Меновное) — Талаптана Ахметжана (известный писатель, драматург, деятель казахской культуры, уроженец ВКО);

• Базовая — Жибек жолы,

• Колхозная — Асқартау,

• Розы Люксембург — Арна,

• Совхозная — Өркен,

• Чапаева — Берел,

• переулок Совхозный (с. Меновное) — переулок Талас.