В выходные Алтайский край накроет дождем и градом

В Алтайском крае выходные встретят жителей и гостей региона серьёзной непогодой. Об этом рассказали в краевом главке МЧС.

«В Алтайском крае во второй половине дня 12 августа, сутки 13 и 14 августа ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с», — сказано в сообщении.

Спасатели напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности в период непогоды. В случае чрезвычайных происшествий звоните по номеру телефона 112.