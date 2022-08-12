В выходные Алтайский край накроет дождем и градом
Спасатели предупредили жителей и гостей региона о том, что их ждёт непогода
12 августа 2022, 12:19, Илья Звягинцев
В Алтайском крае выходные встретят жителей и гостей региона серьёзной непогодой. Об этом рассказали в краевом главке МЧС.
«В Алтайском крае во второй половине дня 12 августа, сутки 13 и 14 августа ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с», — сказано в сообщении.
Спасатели напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности в период непогоды. В случае чрезвычайных происшествий звоните по номеру телефона 112.
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