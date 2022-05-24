В Wildberries опровергли введение «массовых штрафов» за возврат товаров

В Wildberries опровергли введение «массовых штрафов» за отказ от товаров. Как объяснил представитель компании Алексей Третьяк, компания не вводила подобные санкции для покупателей — речь идет лишь об оплате услуги обратной доставки для клиентов высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа. Такая мера затрагивает лишь около 10% клиентов, а плата за услугу может меняться в меньшую сторону в зависимости от региона.

Кроме того, Wildberries взимает плату за возврат бракованных вещей. Как и прежде, покупатели могут вернуть их при наличии производственного брака без дополнительной оплаты.

«Недостоверной является также и информация о том, что предупреждение об оплате обратной логистики появляется после формирования заказа: все необходимые сведения доводятся до покупателя заранее и до совершения им покупки», — подчеркнул Третьяк.

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Общество Wildberries начал массово штрафовать клиентов за отказ от товара

Кроме того, оплата услуги возврата невостребованного товара взимается и для новых личных кабинетов — это позволяет снизить риски недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка: например, исключить создание фэйковых аккаунтов, с которых заказываются крупные партии товара, но не выкупаются, что приводит к убыткам предпринимателей.