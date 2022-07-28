Вице-губернатор Краснодарского края обвинила родителей в том, что в школах нет мест

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова во время встречи с родителями школьников заявила о том, что людей никто не заставлял рожать детей. Один из участников собрания снял речь чиновницы на видео.

«Это ваш выбор, выбор вашего мужа — работать за 1,5 тысячи километров от дома и не принимать участия в воспитании детей. Это выбор ваш — заводить детей. Хотите, таким образом скажу», — выразила своё мнение чиновница.

Она также заявила о том, что родители должны следить за тем, есть ли места в школах рядом с домами, в которых они покупают квартиры.

Кроме того, вице-губернатор возмутилась тем, что в Краснодар постоянно приезжают люди, которым также нужны места.

Позднее в социальных сетях чиновница извинилась за то, что могла задеть кого-то своими словами, однако гневные горожане уже выражают своё недовольство в комментариях.