Водителям, которых ловили пьяными за рулем, хотят запретить получать права

Если сесть за руль пьяным и без прав, то можно потерять возможность получить водительское удостоверение

10 июня 2022, 08:52, Илья Звягинцев

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает запрет на получение водительского удостоверения для автолюбителей, которых ранее «ловили» пьяными и без прав за рулём. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 26 закона о безопасности дорожного движения.

Новая норма будет предусматривать запрет на получение водительского удостоверения для людей, которые ранее садились за руль в нетрезвом виде и без права на управление транспортным средством.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести экзамен на знание ПДД для водителей электросамокатов. Для пользователей этого вида транспорта нужно предусмотреть ответственность за нарушение правил, считает автор инициативы.

В России хотят ввести права для владельцев самокатов и обязать их сдавать ПДД

В России хотят ввести права для владельцев самокатов и обязать их сдавать ПДД

Комментарии
    Новости партнеров