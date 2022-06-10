Водителям, которых ловили пьяными за рулем, хотят запретить получать права

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает запрет на получение водительского удостоверения для автолюбителей, которых ранее «ловили» пьяными и без прав за рулём. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 26 закона о безопасности дорожного движения.

Новая норма будет предусматривать запрет на получение водительского удостоверения для людей, которые ранее садились за руль в нетрезвом виде и без права на управление транспортным средством.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести экзамен на знание ПДД для водителей электросамокатов. Для пользователей этого вида транспорта нужно предусмотреть ответственность за нарушение правил, считает автор инициативы.