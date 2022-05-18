В России хотят ввести права для владельцев самокатов и обязать их сдавать ПДД

В связи с тем, что растёт число дорожно-транспортных происшествий, связанных с электросамокатами, необходимо ввести и ответственность за нарушение ПДД владельцами таких транспортных средств. Идею озвучил сенатор от Астраханской области Александр Башкин, пишет РИА Новости.

По его мнению, такие санкции надо вводить не для всех самокатов, а для определённых категорий. Поэтому придётся определиться, какого веса, мощности и технического уровня должен быть самокат, подпадающий под эти требования, а какие остаются для закона просто игрушками и никак не регламентируются.

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Сенатор считает, что 30-килограммовый электросамокат, движущийся на большой скорости, уже представляет угрозу и требует повышенной ответственности.

Политик признаёт, что всё это «сложно и хлопотно для государства», но надо как-то бороться с травматизмом на дорогах и тротуарах от подобного рода средств передвижения. Поэтому права и экзамен на знание ПДД придётся вводить, заключает сенатор Башкин.

Кстати, ранее в Совфеде уже предлагали заставить владельцев мощных электрических самокатов получать полисы ОСАГО на свои транспортные средства.

По данным полиции, в прошлом году в России зарегистрировано 672 ДТП с участием электросамокатов, этот показатель почти на 70% выше, чем было в 2020-м. 20 человек погибли в результате таких ДТП в 2021 году. Травмы получили 704 человека, из которых 133 ребёнка.