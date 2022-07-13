ВОЗ собирается официально признать третий пол

Всемирная организация здравоохранения собирается официально признать третий пол. Об этом сказано в официальном заявлении организации.

В ВОЗ отметили, что первое издание руководства по учету гендерной проблематики датируется 2011-м годом, но сейчас его собираются обновить.

В обновленном руководстве ВОЗ планирует «выйти за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью для признания гендерного и сексуального разнообразия или представлений о том, что гендерная идентичность существует в континууме, и пол не ограничивается мужским или женским».