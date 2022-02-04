Все школы Бийска закроют на дополнительные каникулы из-за роста заболеваемости

Все школы Бийска уйдут на вынужденные каникулы. Об этом сообщает “Бийский рабочий” со ссылкой на и.о. начальника управления образования Антонина Мелихова.

Решение приняли из-за сложной ситуации с распространением ОРВИ и коронавирусной инфекции. Временная остановка учебного процесса позволит разобщить детские коллективы, что снизит риск распространения болезней.

Родителей просят ограничить передвижение школьников во время этого периода, для того чтобы сохранить здоровье детей.

Каникулы начнутся 7 февраля и продлятся до 12 февраля.

Ранее сообщалось, что барнаульские вузы начали уходить на удалёнку из-за распространения коронавируса.