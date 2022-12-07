Выигравший в лотерею 700 тысяч барнаулец рассказал, на что потратил деньги

Житель Барнаула Сергей Горлов выиграл в новогоднем тираже «Русского лото» 706 577 рублей. Как сообщает «Бийский рабочий», многодетный отец решил исполнить мечту сына — купить мотоцикл, а остаток потратил на новую машину.

«Последние 16 лет я ездил на ВАЗ-21053. Теперь у меня машина нового поколения. Выигрыша на всё хватило. Даже на новый планшет и смартфон, — рассказал мужчина.

Горлов работал госслужащим, а сейчас находится на пенсии. Мужчина любит путешествовать по России: был в Смоленске, Москве, Твери, Минеральных Водах. Победитель считает себя удачливым человеком. Он рассказал, что однажды, в начале 2000-х, на городском мероприятии он выиграл бочку бензина.