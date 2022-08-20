«Я человек, а вы грязь»: на Урале сын депутата на камеру оскорбил девушек-волонтёров

В Асбесте 21-летний Егор Александрин, сын местного депутата Дмитрия Александрина, назвал «грязью» девушек-волонтёров из местного автоклуба, а их автомобили — вёдрами. Как сообщает «ЧП Асбест», инцидент произошёл накануне.

На кадрах, опубликованных в сообществе, молодой человек оскорбительно ведёт себя в отношении женщин, требует, чтобы они сели в «своё ведро» и уехали с места. Кроме того, по его мнению, общение с «простыми людьми» — это ниже его «достоинства».

Отметим, что молодой человек собирался идти по стопам отца в депутаты.

На инцидент уже отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который призвал Александрина извиниться перед девушками.

«Думаю, делать ему в думе нечего. Молодые люди, которые подобным образом с кем-то разговаривают, заслуживают только подзатыльников. Кажется, он вообще не понимает, зачем собирается стать депутатом и что он вообще-то должен защищать интересы людей, а не хамить им», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Также он отметил, что рассчитывает на реакцию его отца, действующего депутата гордумы Асбеста Дмитрия Александрина.