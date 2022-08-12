Замглавы Минстроя признался, что полностью взыскать долги по ЖКХ в России невозможно

Замглавы Минстроя Алексей Ересько рассказал о том, что часть долгов россиян в сфере ЖКХ уже невозможно вернуть. Его слова передаёт РИА Новости.

Ересько отметил, что общий размер задолженности в этой сфере достиг отметки 1,4 трлн рублей.

«Цифра очень большая. Но, на мой взгляд, опираться на неё не стоит, она не отражает реальную картину», — цитирует Ересько издание.

Замминистра уточнил, что большая часть из этих задолженностей лежит на различных предприятиях, которые на данный момент уже перестали существовать.

Взыскать её уже невозможно, однако Ересько не уточнил, о каком размере задолженности идёт речь.