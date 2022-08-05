Жители Алтайского края назвали самые прибыльные и престижные профессии

Больше половины жителей Алтайского края (53%) не считают свою профессию престижной, и лишь треть могут назвать свою работу доходной. Такие результаты опроса получил исследвательский центр сервис «Зарплата.ру» по итогам опроса.

Чаще всего свою работу называли престижной программисты и работники IT (38%), госслужащие (10%), врачи (8%), сотрудники полиции, МЧС и военнослужащие (7%), а также юристы и экономисты — по 6%.

При этом топ наиболее прибыльных профессий частично совпадает с наиболее престижными. Так, 36% проголосовали за программистов, 10% — за политиков, 9% за банкиров, 7% — за нефтянников, а еще 6% — за юристов.

Как признавались респонденты, зачастую на выбор профессии влияли обстоятельства (39%), увлечения и интересы (27%), оплата труда в профессии (19%), престиж профессии и возможность карьерного роста (4%).