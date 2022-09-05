Жители Барнаула сообщили о поломке детского аттракциона с людьми в кабинах

Детский аттракцион «Орбита» в барнаульском парке «Центральный» 1 сентября остановился после того, как из него выпало два болта. В это время на карусели катались родители с детьми, сообщила одна из очевидцев происшествия. При этом собственник аттракциона Ленор Филимонов отмечает, что никакой поломки на самом деле не случилось, и люди испугались зря.

По словам девушки Любови, около семи часов вечера 1 сентября она вместе с детьми пошла на аттракцион «Орбита» в парке «Центральный». И примерно через минуту после запуска люди услышали «жуткий скрежет», потом родители попросили отключить карусель.

«Родители начали обходить карусель и увидели два выпавших болта длиной примерно 20 см и диаметром три сантиметра. Всех, кто катался, высадили, никаких объяснений никто не давал. Повезло, что болт не прилетел никому из детей в голову», — рассказала девушка.

По её словам, деньги за билеты никому не вернули и перед людьми никто не извинился, потому что сотрудники «были перепуганы и не знали, как действовать». При этом карусель — одна из самых быстрых на территории парка, и люди действительно могли пострадать, отмечает Любовь.

Руководитель парка «Центральный» Вера Браженс сообщила, что ничего не знает о происшествии и посоветовала обратиться к собственнику аттракциона Ленору Филимонову. Он рассказал amic.ru, что никакой серьёзной поломки на аттракционе не случилось.

«Опасения оказались ложными. Ничего не произошло, всё нормально, аттракцион не ломался. Сейчас всё работает. Ничего страшного там не произошло. Аттракцион прошёл ежегодную проверку, он стоит на учёте в Гостехнадзоре, абсолютно исправная и рабочая карусель. Возможно, у кого-то из кармана что-то выпало», — заверил хозяин карусели.

Людям на «Орбите» ничего не угрожало, подчеркнул Ленор Филимонов.

Напомним, что в 2021 году тема ЧП на аттракционах стала одной из самых обсуждаемых в крае. Тогда 30 мая «взлетел» надувной батут, серьёзные травмы получили два ребёнка. После этого начались проверки состояния батутов. В итоге правоохранители приостановили работу всех проверенных аттракционов до устранения нарушений.

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