Обвинение запросило для экс-зампрокурора Новосибирской области Кузьменок 8 лет тюрьмы
Бывшего зампрокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями
11 июня 2024, 15:29, ИА Амител
Сторона обвинения запросила восемь лет колонии общего режима для бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. Ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС.
Очередное заседание Ленинского районного суда по делу Кузьменок состоялось 11 июня в 10:30. На нем прокурор запросил для подсудимой восемь лет колонии общего режима со штрафом 5 млн рублей и с лишением Кузьменок классного чина государственного советника юстиции 3-го класса, а также права занимать должности в госорганах России на пять лет. Кроме того, с бывшего зампрокурора области гособвинение намерено взыскать штраф 50 тысяч рублей.
Напомним, что, по версии следствия, в период с 2016 по 2018 год Кузьменок получала взятки от одного из бенефициаров торгового центра "Восток" Дмитрия Башмакова за покровительство его фирмам ООО "Сателит", ООО "Луч" и иным организациям, связанным с торговым центром "Восток". Посредниками были Олег Яровой и Александра Аверина. Всего Кузьменок за покровительство получила 2,5 млн рублей.
Отметим, что в Барнаул из Новосибирска дело перенесли, чтобы Кузьменок не оказывала давления на суд. Подробнее о деле можно прочитать здесь.
20:44:04 11-06-2024
"взыскать штраф 50 тысяч рублей" - вы смеётесь? Для зампрокурора области это на пару раз покушать. Там пенсия под сотку. На 2,5 млн. насобирала, значит штраф - 25 млн. и всё! А нет денег - конфисковать имущество, а вырученные деньги отдать на лечение детей.
20:58:28 11-06-2024
Гость (20:44:04 11-06-2024) "взыскать штраф 50 тысяч рублей" - вы смеётесь? Для зампроку... восемь лет колонии общего режима со штрафом 5 млн рублей