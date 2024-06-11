Обвинение запросило для экс-зампрокурора Новосибирской области Кузьменок 8 лет тюрьмы

Бывшего зампрокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями

11 июня 2024, 15:29, ИА Амител

Экс-зампрокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок / Фото: amic.ru

Сторона обвинения запросила восемь лет колонии общего режима для бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. Ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Очередное заседание Ленинского районного суда по делу Кузьменок состоялось 11 июня в 10:30. На нем прокурор запросил для подсудимой восемь лет колонии общего режима со штрафом 5 млн рублей и с лишением Кузьменок классного чина государственного советника юстиции 3-го класса, а также права занимать должности в госорганах России на пять лет. Кроме того, с бывшего зампрокурора области гособвинение намерено взыскать штраф 50 тысяч рублей.

Напомним, что, по версии следствия, в период с 2016 по 2018 год Кузьменок получала взятки от одного из бенефициаров торгового центра "Восток" Дмитрия Башмакова за покровительство его фирмам ООО "Сателит", ООО "Луч" и иным организациям, связанным с торговым центром "Восток". Посредниками были Олег Яровой и Александра Аверина. Всего Кузьменок за покровительство получила 2,5 млн рублей.

Отметим, что в Барнаул из Новосибирска дело перенесли, чтобы Кузьменок не оказывала давления на суд. Подробнее о деле можно прочитать здесь.