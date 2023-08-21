Очаг сибирской язвы выявили в российском регионе

В муниципалитете ввели режим ЧС

21 августа 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: сайт администрации Заринска / admzarinsk.ru

В Панинском районе Воронежа обнаружили очаг сибирской язвы, сообщили в местной администрации.

В связи с этим в муниципалитете ввели режим ЧС. Он будет действовать до 16 ноября. О случаях заражения не уточняется.

Напомним, сибирская язва – это смертельно опасное острое инфекционное заболевание. Оно передается людям от домашнего скота и поражает лимфоузлы, а при кожной форме появляются язвы на теле.