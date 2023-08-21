Очаг сибирской язвы выявили в российском регионе
В муниципалитете ввели режим ЧС
21 августа 2023, 12:45, ИА Амител
Фото: сайт администрации Заринска / admzarinsk.ru
В Панинском районе Воронежа обнаружили очаг сибирской язвы, сообщили в местной администрации.
В связи с этим в муниципалитете ввели режим ЧС. Он будет действовать до 16 ноября. О случаях заражения не уточняется.
Напомним, сибирская язва – это смертельно опасное острое инфекционное заболевание. Оно передается людям от домашнего скота и поражает лимфоузлы, а при кожной форме появляются язвы на теле.
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