Очевидцы сообщили о возгорании в ТЦ "Праздничный" в Барнауле

Пока неизвестно, проводилась ли эвакуация посетителей и сотрудников торгового центра

14 мая 2026, 11:05, ИА Амител

В Барнауле к ТЦ "Праздничный" прибыли несколько пожарных расчетов. По словам очевидцев, в здании произошло возгорание или задымление.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Горожане сообщили, что заметили возле торгового центра несколько пожарных машин.

«В ТЦ "Праздничный" в Барнауле что-то горит. Несколько пожарных машин приехало», — написали очевидцы.

Официальной информации о причинах вызова экстренных служб, площади возможного возгорания и наличии пострадавших на момент публикации не поступало.

Также пока неизвестно, проводилась ли эвакуация посетителей и сотрудников торгового центра.