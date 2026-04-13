Огонь полыхает на 250 "квадратах". На проспекте Космонавтов в Барнауле горит склад

Ликвидация последствий происшествия ведется силами более чем 40 спасателей и 12 единиц техники

13 апреля 2026, 10:03, ИА Амител

Пожар / Фото: МЧС Алтайского края

Утром 13 апреля в Барнауле произошел крупный пожар в складском здании на проспекте Космонавтов, сообщает пресс‑служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Площадь возгорания составила около 250 квадратных метров. На месте происшествия работают силы Барнаульского пожарно‑спасательного гарнизона: более 40 сотрудников и 12 единиц техники.

Из‑за сильного задымления задействованы семь звеньев газодымозащитной службы. По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал. Подробности уточняются.



