Огонь полыхает на 250 "квадратах". На проспекте Космонавтов в Барнауле горит склад
Ликвидация последствий происшествия ведется силами более чем 40 спасателей и 12 единиц техники
13 апреля 2026, 10:03, ИА Амител
Пожар / Фото: МЧС Алтайского края
Утром 13 апреля в Барнауле произошел крупный пожар в складском здании на проспекте Космонавтов, сообщает пресс‑служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Площадь возгорания составила около 250 квадратных метров. На месте происшествия работают силы Барнаульского пожарно‑спасательного гарнизона: более 40 сотрудников и 12 единиц техники.
Из‑за сильного задымления задействованы семь звеньев газодымозащитной службы. По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал. Подробности уточняются.
