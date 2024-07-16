Один из районов Барнаула намерен провести салют на День города – 2024

Фейерверк состоится в сквере Химиков и продлится не менее трех минут

16 июля 2024, 06:15, ИА Амител

Фейерверк в Барнауле / Фото: amic.ru

Октябрьский район Барнаула намерен провести салют на День города. Он должен состояться в сквере Химиков рядом со зданием на ул. Германа Титова, 9. Обойдется фейерверк максимум в 70 тысяч рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Салют должен длиться не менее трех минут, высота фейерверка будет не менее 50 метров. В радиусе 30 метров подрядчик обязан обозначить границы опасной зоны специальным ограждением и надписями.

Всего компания-победитель выпустит четыре батареи салютов первого типа и столько же – второго. Также планируется запустить 20 зарядов первого типа, по 80 – второго и третьего и 100 – четвертого типа. Все они имеют четвертый класс опасности.

Закупка появилась на портале 15 июля, заявки желающие смогут подавать до 24-го числа. А итоги лота определят 26 июля. Услугу по контракту подрядчик окажет до 30 сентября 2024 года. А договор будет действовать до 30 ноября 2024 года.

Напомним, что в этом году День города в Барнауле состоится 31 августа. Пока неизвестно, будут ли власти города проводить салюты в этот день. Судя по сайту госзакупок, главный фейерверк должен прогреметь на площади Сахарова. Однако c сентября 2023 года салютов в Барнауле не было, их отменяли из-за угроз безопасности. В частности, не было салютов на Новый год, на Первомай, на День Победы и на День России.