Один из районов Барнаула намерен провести салют на День города – 2024
Фейерверк состоится в сквере Химиков и продлится не менее трех минут
16 июля 2024, 06:15, ИА Амител
Октябрьский район Барнаула намерен провести салют на День города. Он должен состояться в сквере Химиков рядом со зданием на ул. Германа Титова, 9. Обойдется фейерверк максимум в 70 тысяч рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.
Салют должен длиться не менее трех минут, высота фейерверка будет не менее 50 метров. В радиусе 30 метров подрядчик обязан обозначить границы опасной зоны специальным ограждением и надписями.
Всего компания-победитель выпустит четыре батареи салютов первого типа и столько же – второго. Также планируется запустить 20 зарядов первого типа, по 80 – второго и третьего и 100 – четвертого типа. Все они имеют четвертый класс опасности.
Закупка появилась на портале 15 июля, заявки желающие смогут подавать до 24-го числа. А итоги лота определят 26 июля. Услугу по контракту подрядчик окажет до 30 сентября 2024 года. А договор будет действовать до 30 ноября 2024 года.
Напомним, что в этом году День города в Барнауле состоится 31 августа. Пока неизвестно, будут ли власти города проводить салюты в этот день. Судя по сайту госзакупок, главный фейерверк должен прогреметь на площади Сахарова. Однако c сентября 2023 года салютов в Барнауле не было, их отменяли из-за угроз безопасности. В частности, не было салютов на Новый год, на Первомай, на День Победы и на День России.
09:03:40 16-07-2024
На потоке как всегда, свои правила, свои законы и традиции.
Не поторопился ли глава Октябрьского района с таким самомтоятельным решением?
09:20:53 16-07-2024
Какой и...т придумал не проводить салюты?! Значит полеты Стрижей можно, Алые паруса можно, массовые мероприятия можно, а салюты нельзя!
10:06:01 16-07-2024
Гость (09:20:53 16-07-2024) Какой и...т придумал не проводить салюты?! Значит полеты Стр... 9 мая нельзя, а на днюху можно, не переживай, всё для вас, селюков!
10:51:59 16-07-2024
Гость (10:06:01 16-07-2024) 9 мая нельзя, а на днюху можно, не переживай, всё для вас, с... А что такое "селюков"? Я в словаре не нашла.
10:55:57 16-07-2024
Гость (09:20:53 16-07-2024) Какой и...т придумал не проводить салюты?! Значит полеты Стр... Вы правы!
10:22:33 16-07-2024
А что минусуете? Не правда что ли? Аргументируйте.
10:59:15 16-07-2024
Думаю что на 9мая и салют и шествие Бессмертного полка Франк отменил ни спроста
12:48:42 16-07-2024
Гость (10:59:15 16-07-2024) Думаю что на 9мая и салют и шествие Бессмертного полка Франк... Конечно, не спроста. Объяснил заботой о людях. Получается, что в Москве и С-Петербурге на заботятся, а наш такой заботливый. Может просто деньги уже были "освоены"?
11:06:28 16-07-2024
молодцы