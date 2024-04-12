Стало известно, где в Барнауле пройдут главные праздничные салюты 2024 года

В закупке сказано, где пройдут салюты в Барнауле на Первомай, День Победы, День России, День города и на Новый год

12 апреля 2024, 13:30, Антон Дегтярев

Фейерверк в Барнауле / Фото: amic.ru

На Первомай в Барнауле салют запустят с акватории Оби. А на День Победы фейерверк проведут на площади Сахарова. Там же состоятся салюты на День России, День города и на Новый год. За все это мэрия готова заплатить подрядчику 2,9 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

На Первомай будет выпущено восемь батарей салютов двух типов, пять римских свечей и 650 зарядов четырех типов. Такой же салют запланирован на День России 12 июня.

На День Победы пустят 13 батарей салютов трех типов, 30 римских свечей двух типов, 40 линий (роутов) двух типов и 800 зарядов четырех типов. Ровно тот же план у властей на День города, который пройдет в один из дней с 1 августа по 24 сентября.

На Новый год используют четыре батареи салютов двух типов, пять линий (роутов) и 420 зарядов четырех типов.

Фейерверки на Первомай и День России будут длиться не менее пяти минут, на Новый год – не менее четырех минут, а на День Победы и День города – не менее семи минут. Все салюты должны быть "композиционными, динамичными и развиваться по нарастающей к финалу (с увеличением интенсивности выстрелов)", сказано в документах закупки.

Лот появился на портале 10 апреля. До 18 апреля желающие смогут подавать заявки. Контракт вступит в силу со дня подписания и будет действовать до 10 января 2025 года.

Ранее стало известно, что на празднование Дня Победы и Первомая власти Барнаула потратят 2,9 млн рублей. На Первомай пройдет большой праздник на набережной Оби. А на День Победы состоится торжественное построение войск Барнаульского гарнизона на площади Советов и концерт на площади Сахарова.