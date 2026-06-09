"Одинокий голос человека" и "Будущее России". Куда сходить в Барнауле на этой неделе
Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни
09 июня 2026, 08:30, ИА Амител
Не знаешь, чем заняться на этой неделе в Барнауле? У нас есть уйма вариантов, делимся подборкой ярких событий:
Кино "Одинокий голос человека", 18+
Красноармеец Никита Фирсов из глубокой российской провинции после окончания Гражданской войны пришел домой. Мучительно возвращаясь к жизни после ужасов войны, парень влюбляется в студентку-медика Любу. Приняв на себя заботу о ней, Никита старается сделать для Любы все, что может. Нравственные, но очень одинокие люди проходят трудный путь по дороге любви.
- 9 июня, 15:00
- Кинотеатр "Премьера", ул. Крупской, 97
- 300 рублей
Zumba Fitness в парке "Изумрудный"
Гости могут прийти после рабочего дня подвигаться в ритме Zumba вместе с Анастасией Сипеевой. Можно просто прийти, включиться в движение и почувствовать атмосферу яркой тренировки на свежем воздухе. С собой удобная обувь, вода.
- 10 июня, 19:00
- Парк "Изумрудный", пр. Комсомольский, 128
- Вход свободный
Детский музыкальный спектакль "Бременские музыканты", 0+
Знаменитая история по мотивам сказки братьев Гримм о бродячих музыкантах с прекрасной музыкой Геннадия Гладкова, известной всем благодаря мультипликационному фильму. В этой веселой истории главными героями становятся Осел, Собака, Кот, Петух, Король, разбойники и, конечно же, молодые влюбленные — Трубадур и Принцесса.
- 11 июня, 18:30
- Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108
- 500–1100 рублей
Праздничная программа "Будущее России — в единстве!"
В программе: фестиваль дошкольных образовательных учреждений "Многоликая Россия", концерты на главной сцене, интерактивные площадки от партнеров и танцевальный вечер с ВИА "Эклипс" (19:00–21:00).
- 12 июня, 10:00-21:00
- Парк "Лесная сказка", ул. Энтузиастов, 12
- Вход свободный
Астрономическое шоу "От Земли во вселенную", 12+
Это потрясающее путешествие сквозь время и пространство прольет свет на Вселенную, раскрытую нам наукой. Вы насладитесь удивительными мирами Солнечной системы и отправитесь к красочным местам рождения и гибели звезд. Также гости перенесутся за пределы Млечного Пути к невообразимому числу других галактик.
- 12 июня, 15:00
- Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19
- 290–304 рубля
Интеллектуальная игра "Квиз, плиз! Классика"
Классическая игра с вопросами на всевозможные темы. Здесь реально может пригодиться любое знание.
- 14 июня, 17:00
- Бар "Питер", ул. Взлетная, 2е
- 600 рублей
Званый ужин с Сергеем Писаревым в зоопарке
Сергей Викторович приглашает на званый ужин! В 17:00 он будет угощать всех борщом. Гостей ждут 90 литров вкуснейшего борща по авторскому рецепту Сергея Викторовича. Приходите и узнаете, почему борщ — это символ дружбы народов.
- 14 июня, 17:00
- Парк "Лесная сказка", ул. Энтузиастов, 12
- Входной билет в зоопарк
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