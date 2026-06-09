"Одинокий голос человека" и "Будущее России". Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни

09 июня 2026, 08:30, ИА Амител

Куда сходить в Барнауле на этой неделе / Фото: amic.ru

Не знаешь, чем заняться на этой неделе в Барнауле? У нас есть уйма вариантов, делимся подборкой ярких событий:

Кино "Одинокий голос человека", 18+

Красноармеец Никита Фирсов из глубокой российской провинции после окончания Гражданской войны пришел домой. Мучительно возвращаясь к жизни после ужасов войны, парень влюбляется в студентку-медика Любу. Приняв на себя заботу о ней, Никита старается сделать для Любы все, что может. Нравственные, но очень одинокие люди проходят трудный путь по дороге любви.

9 июня, 15:00

Кинотеатр "Премьера", ул. Крупской, 97

300 рублей

Zumba Fitness в парке "Изумрудный"

Гости могут прийти после рабочего дня подвигаться в ритме Zumba вместе с Анастасией Сипеевой. Можно просто прийти, включиться в движение и почувствовать атмосферу яркой тренировки на свежем воздухе. С собой удобная обувь, вода.

10 июня, 19:00

Парк "Изумрудный", пр. Комсомольский, 128

Вход свободный

Детский музыкальный спектакль "Бременские музыканты", 0+

Знаменитая история по мотивам сказки братьев Гримм о бродячих музыкантах с прекрасной музыкой Геннадия Гладкова, известной всем благодаря мультипликационному фильму. В этой веселой истории главными героями становятся Осел, Собака, Кот, Петух, Король, разбойники и, конечно же, молодые влюбленные — Трубадур и Принцесса.

11 июня, 18:30

Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108

500–1100 рублей

Праздничная программа "Будущее России — в единстве!"

В программе: фестиваль дошкольных образовательных учреждений "Многоликая Россия", концерты на главной сцене, интерактивные площадки от партнеров и танцевальный вечер с ВИА "Эклипс" (19:00–21:00).

12 июня, 10:00-21:00

Парк "Лесная сказка", ул. Энтузиастов, 12

Вход свободный

Астрономическое шоу "От Земли во вселенную", 12+

Это потрясающее путешествие сквозь время и пространство прольет свет на Вселенную, раскрытую нам наукой. Вы насладитесь удивительными мирами Солнечной системы и отправитесь к красочным местам рождения и гибели звезд. Также гости перенесутся за пределы Млечного Пути к невообразимому числу других галактик.

12 июня, 15:00

Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19

290–304 рубля

Интеллектуальная игра "Квиз, плиз! Классика"

Классическая игра с вопросами на всевозможные темы. Здесь реально может пригодиться любое знание.

14 июня, 17:00

Бар "Питер", ул. Взлетная, 2е

600 рублей

Званый ужин с Сергеем Писаревым в зоопарке

Сергей Викторович приглашает на званый ужин! В 17:00 он будет угощать всех борщом. Гостей ждут 90 литров вкуснейшего борща по авторскому рецепту Сергея Викторовича. Приходите и узнаете, почему борщ — это символ дружбы народов.

14 июня, 17:00

Парк "Лесная сказка", ул. Энтузиастов, 12

Входной билет в зоопарк

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