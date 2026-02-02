Правила получения льготного жилищного кредита ужесточат, а более 40 пособий проиндексируют

Февраль очень редко бывает щедрым на масштабные изменения в законодательстве. Основная часть начала действовать еще в январе, а новые документы еще не приняли. Вот и в этом году важных нововведений лишь несколько. Тем не менее они касаются миллионов россиян. Во-первых, ужесточаются правила льготной семейной ипотеки: власти устраняют пробел, с помощью которого некоторые злоупотребляли этой возможностью. Во-вторых, будут проиндексированы более 40 пособий, включая материнский капитал. В-третьих, меняются правила защиты потребителей, но не в их пользу.

Подробнее об этих и других самых важных изменениях, которые ждут россиян в феврале 2026 года, — в карточках на amic.ru.

1 Ужесточение правил льготной ипотеки С 1 февраля 2026 года в России серьезно изменят правила оформления семейной ипотеки по льготной ставке 6%. Согласно поправкам, утвержденным Минфином, теперь станет обязательным включение супруга в состав заемщиков. Раньше у семей была возможность оформить кредитный договор только на одного из супругов, а второго исключить из сделки. Для этого нужно было либо заключить брачный договор с прописанными в нем имущественными правами либо предоставить нотариальное согласие супруга. Такие правила давали возможность оформлять сразу две семейных ипотеки на семью — по одной на каждого супруга. И эксперты говорят, что некоторые этим активно пользовались: покупали жилье не для нужд, а с целью заработать на перепродаже. Теперь эту возможность убирают. С 1 февраля оба супруга при оформлении льготной семейной ипотеки обязательно должны будут стать созаемщиками. В этих условиях правило "одна семья — одна ипотека" нарушить невозможно. Повторный жилищный кредит можно будет оформить только при рождении еще одного ребенка и после погашения первой ипотеки.

2 Повышение пособий С 1 февраля в России проиндексируют более 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Речь идет о самых разных мерах поддержки, которые назначают по различным основаниям: здесь и уход за детьми, и трудовые заслуги, и участие в вооруженных конфликтах, и инвалидность. Все пособия будут проиндексированы на 5,6% — это уровень, на который по итогам прошлого года официально выросли потребительские цены. Вот главные пособия, которые проиндексируют, и их новые размеры: единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка — 28 455,74 рубля ;

; ежемесячное пособие по уходу за ребенком — от 10 837,20 до 83 021,18 рубля ;

; ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) Героям Труда СССР и России — 103 693,16 рубля ;

; максимальный размер пособия по безработице — 15 886,46 рубля ;

; размер компенсации на погребение — 9678,63 рубля. Увеличатся и ежемесячные денежные выплаты инвалидам (входят в состав пенсии): I группа — 6157,22 рубля, II группа — 4397,23 рубля, III группа — 3520,01 рубля.

3 Индексация материнского капитала Увеличится и размер материнского капитала — его тоже проиндексируют на 5,6%. После рождения первого ребенка семья в 2026 году сможет получить порядка 729 тысяч рублей. Это на 38,6 тысячи рублей больше по сравнению с 2025-м. А после рождения второго ребенка размер материнского капитала приблизится к миллиону — 963 тысячи рублей. Таким образом, сумма сертификата увеличится на 51 тысячу рублей. Если же семья уже получала маткапитал за первого ребенка, после рождения второго ей полагается доплата в виде разницы между двумя суммами — около 234 тысяч рублей.

4 Потребительские штрафы будет взыскать сложнее В правила защиты потребителей внесут важные изменения. Но речь идет не о дополнительных мерах по отстаиванию их прав. Наоборот, власти решили пойти навстречу бизнесу: законодательно прописали случаи, в которых с изготовителей не будут взыскивать потребительские штрафы. Штрафовать компании не будут, если: покупатель сам не выполнил свои обязанности, к примеру, не передал приобретенный товар на экспертизу;

в нарушении виноват не изготовитель, а контрагент, которого заранее проверили на надежность и не выявили подозрительных признаков;

стороны смогли урегулировать вопрос до суда и заключили соглашение: в этом случае штраф могут назначить лишь в случае невыполнения условий. Также покупателям запретили передавать право требования потребительского штрафа. В практике это было распространено: различные посредники выкупали эти права и затем сами начинали судиться с изготовителями. Теперь передать право третьей стороне можно только после вступления судебного решения в силу. Уточнены и другие правила. Например, максимальный размер неустойки теперь ограничен стоимостью товара. А при оценке сложной техники будут учитывать ее возраст и износ, а не брать за основу цены на новые модели.