Февраль очень редко бывает щедрым на масштабные изменения в законодательстве. Основная часть начала действовать еще в январе, а новые документы еще не приняли. Вот и в этом году важных нововведений лишь несколько. Тем не менее они касаются миллионов россиян. Во-первых, ужесточаются правила льготной семейной ипотеки: власти устраняют пробел, с помощью которого некоторые злоупотребляли этой возможностью. Во-вторых, будут проиндексированы более 40 пособий, включая материнский капитал. В-третьих, меняются правила защиты потребителей, но не в их пользу.
Ужесточение правил льготной ипотеки
С 1 февраля 2026 года в России серьезно изменят правила оформления семейной ипотеки по льготной ставке 6%. Согласно поправкам, утвержденным Минфином, теперь станет обязательным включение супруга в состав заемщиков.
Раньше у семей была возможность оформить кредитный договор только на одного из супругов, а второго исключить из сделки. Для этого нужно было либо заключить брачный договор с прописанными в нем имущественными правами либо предоставить нотариальное согласие супруга. Такие правила давали возможность оформлять сразу две семейных ипотеки на семью — по одной на каждого супруга. И эксперты говорят, что некоторые этим активно пользовались: покупали жилье не для нужд, а с целью заработать на перепродаже.
Теперь эту возможность убирают. С 1 февраля оба супруга при оформлении льготной семейной ипотеки обязательно должны будут стать созаемщиками. В этих условиях правило "одна семья — одна ипотека" нарушить невозможно. Повторный жилищный кредит можно будет оформить только при рождении еще одного ребенка и после погашения первой ипотеки.
Повышение пособий
С 1 февраля в России проиндексируют более 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Речь идет о самых разных мерах поддержки, которые назначают по различным основаниям: здесь и уход за детьми, и трудовые заслуги, и участие в вооруженных конфликтах, и инвалидность.
Все пособия будут проиндексированы на 5,6% — это уровень, на который по итогам прошлого года официально выросли потребительские цены.
Вот главные пособия, которые проиндексируют, и их новые размеры:
- единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка — 28 455,74 рубля;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком — от 10 837,20 до 83 021,18 рубля;
- ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) Героям Труда СССР и России — 103 693,16 рубля;
- максимальный размер пособия по безработице — 15 886,46 рубля;
- размер компенсации на погребение — 9678,63 рубля.
Увеличатся и ежемесячные денежные выплаты инвалидам (входят в состав пенсии): I группа — 6157,22 рубля, II группа — 4397,23 рубля, III группа — 3520,01 рубля.
Индексация материнского капитала
Увеличится и размер материнского капитала — его тоже проиндексируют на 5,6%.
После рождения первого ребенка семья в 2026 году сможет получить порядка 729 тысяч рублей. Это на 38,6 тысячи рублей больше по сравнению с 2025-м.
А после рождения второго ребенка размер материнского капитала приблизится к миллиону — 963 тысячи рублей. Таким образом, сумма сертификата увеличится на 51 тысячу рублей.
Если же семья уже получала маткапитал за первого ребенка, после рождения второго ей полагается доплата в виде разницы между двумя суммами — около 234 тысяч рублей.
Потребительские штрафы будет взыскать сложнее
В правила защиты потребителей внесут важные изменения. Но речь идет не о дополнительных мерах по отстаиванию их прав. Наоборот, власти решили пойти навстречу бизнесу: законодательно прописали случаи, в которых с изготовителей не будут взыскивать потребительские штрафы.
Штрафовать компании не будут, если:
- покупатель сам не выполнил свои обязанности, к примеру, не передал приобретенный товар на экспертизу;
- в нарушении виноват не изготовитель, а контрагент, которого заранее проверили на надежность и не выявили подозрительных признаков;
- стороны смогли урегулировать вопрос до суда и заключили соглашение: в этом случае штраф могут назначить лишь в случае невыполнения условий.
Также покупателям запретили передавать право требования потребительского штрафа. В практике это было распространено: различные посредники выкупали эти права и затем сами начинали судиться с изготовителями. Теперь передать право третьей стороне можно только после вступления судебного решения в силу.
Уточнены и другие правила. Например, максимальный размер неустойки теперь ограничен стоимостью товара. А при оценке сложной техники будут учитывать ее возраст и износ, а не брать за основу цены на новые модели.
Кому повысят пенсию?
Несколько категорий в феврале смогут рассчитывать на прибавку к пенсии.
Прежде всего речь идет о пенсионерах, которые в январе отметили 80-летие. По достижении этого возраста гражданам удваивают фиксированную выплату, которая уже включена в пенсию. В 2026 году размер этой выплаты составляет 9584,69 рубля — такой и будет февральская прибавка для тех, кому исполнилось 80 лет в январе.
На столько же вырастут пенсии и у тех, кто в январе оформил I группу инвалидности.
Также больше станут получать пенсионеры, которые продолжали работать, а в январе 2026-го уволились. Им пересчитают размер ежемесячных выплат с учетом всех пропущенных индексаций.
В феврале также проведут корректировку размеров пенсий для бывших шахтеров и членов летных экипажей гражданской авиации. Этим категориям выплаты пересчитывают четырежды в год, исходя из стажа, условий труда и других факторов.
