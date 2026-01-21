Масштабная индексация была в январе, но отдельным категориям положены дополнительные прибавки

21 января 2026, 12:22, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Несмотря на то, что большинству россиян уже повысили пенсию в январе 2026 года, увеличение выплат продолжат и в последующие месяцы. На прибавку смогут рассчитывать отдельные категории граждан. Первые из них станут получать больше уже с февраля.

О том, кому повысят пенсию с 1 февраля 2026 года, – в материале amic.ru.

1 Пенсионеры, которые отметили 80-летие в январе 2026-го По достижении 80-летнего возраста всем россиянам положена дополнительная прибавка к пенсии. Вернее, меняется набор сумм, из которых и составляется ежемесячный размер. Если быть точнее, таким гражданам удваивают фиксированную выплату, которая уже включена в пенсию. В 2026 году размер этой выплаты составляет 9584,69 рубля – такой и будет февральская прибавка для тех, кому исполнилось 80 лет в январе.

2 Пенсионеры, оформившие в январе инвалидность Такое же правило действует для пенсионеров, которые в январе 2026-го оформили I группу инвалидности. Им точно так же удвоят фиксированную выплату. А значит, и пенсия станет больше на те же 9584,69 рубля. Фиксированную выплату пенсионеру могут удвоить лишь один раз. Если человек уже имеет I группу инвалидности, после 80-летия прибавку он не получит. А оформление группы никак не повлияет на пенсию тех, кому уже есть 80 лет.

3 Пенсионеры, которые уволились с работы в январе Уже второй год работающим пенсионерам индексируют пенсию, как и всем остальным. Но многие трудящиеся пропустили немало повышений за тот период, когда индексация была заморожена. Пока человек, вышедший на пенсию, продолжал работать, эти повышения ему не проводились. Лишь после увольнения размер выплаты пересчитывают с учетом всех пропущенных индексаций. Так что с 1 февраля прибавку получат пенсионеры, которые уволились с работы в январе. Но размер повышения индивидуален – все зависит от того, сколько индексаций человек пропустил.