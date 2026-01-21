Кому в России повысят пенсию с 1 февраля 2026 года?
Масштабная индексация была в январе, но отдельным категориям положены дополнительные прибавки
21 января 2026, 12:22, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Несмотря на то, что большинству россиян уже повысили пенсию в январе 2026 года, увеличение выплат продолжат и в последующие месяцы. На прибавку смогут рассчитывать отдельные категории граждан. Первые из них станут получать больше уже с февраля.
О том, кому повысят пенсию с 1 февраля 2026 года, – в материале amic.ru.
1
Пенсионеры, которые отметили 80-летие в январе 2026-го
По достижении 80-летнего возраста всем россиянам положена дополнительная прибавка к пенсии. Вернее, меняется набор сумм, из которых и составляется ежемесячный размер. Если быть точнее, таким гражданам удваивают фиксированную выплату, которая уже включена в пенсию.
В 2026 году размер этой выплаты составляет 9584,69 рубля – такой и будет февральская прибавка для тех, кому исполнилось 80 лет в январе.
2
Пенсионеры, оформившие в январе инвалидность
Такое же правило действует для пенсионеров, которые в январе 2026-го оформили I группу инвалидности. Им точно так же удвоят фиксированную выплату. А значит, и пенсия станет больше на те же 9584,69 рубля.
Фиксированную выплату пенсионеру могут удвоить лишь один раз. Если человек уже имеет I группу инвалидности, после 80-летия прибавку он не получит. А оформление группы никак не повлияет на пенсию тех, кому уже есть 80 лет.
3
Пенсионеры, которые уволились с работы в январе
Уже второй год работающим пенсионерам индексируют пенсию, как и всем остальным. Но многие трудящиеся пропустили немало повышений за тот период, когда индексация была заморожена. Пока человек, вышедший на пенсию, продолжал работать, эти повышения ему не проводились. Лишь после увольнения размер выплаты пересчитывают с учетом всех пропущенных индексаций.
Так что с 1 февраля прибавку получат пенсионеры, которые уволились с работы в январе. Но размер повышения индивидуален – все зависит от того, сколько индексаций человек пропустил.
4
Бывшие шахтеры и летчики
Бывшим сотрудникам угольной промышленности и членам летных экипажей гражданской авиации размер пенсии могут пересчитывать до четырех раз в год. Один из таких моментов настанет 1 февраля 2026 года. Дело в том, что в феврале, мае, августе и ноябре таким россиянам корректируют размеры надбавок за вредность труда.
Но чтобы иметь право на такой перерасчет, мужчины должны проработать в своей отрасли не меньше 25 лет. Для женщин минимальный стаж – 20 лет.
В этом случае размер прибавки также индивидуален: он зависит от продолжительности трудовой деятельности, среднемесячного заработка и других факторов.
Объясните нам дуракам, зачеееем надо увольняться? Что мешает вернуть хотя бы индексацию без увольнения? Люди платили налоги. И они ведь получаи индексацию, но сумму-то они потеряли уже немалую, так ещё и увольняться вынуждают. Что опять задумано?