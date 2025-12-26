Первый месяц года – время повышения не только пенсий и выплат, но и налогов

26 декабря 2025

Начало года всегда богато на важные изменения в законодательстве. Большая их часть связана с индексацией различных пенсий и выплат. Но в этот раз нас ждет еще и повышение налогов и тарифов ЖКХ. Кроме того, некоторые семьи с детьми получат право на новую выплату, а военкоматы перейдут на круглогодичный режим работы с призывниками.

1 Повышение пенсий Страховые пенсии по старости с 1 января 2026 года вырастут на 7,6%. Сообщается, что индексация в этот раз будет выше уровня годовой инфляции, который прогнозируется на отметке 6,8%. Таким образом, средний размер пенсии по стране вырастет до 27 788,8 рубля вместо нынешних 25 826,03 рубля. Прибавка в среднем составит около двух тысяч рублей. Напомним, что выплаты будут увеличены и для работающих пенсионеров – индексацию для них вернули еще в прошлом году. Уровень повышения также составит 7,6%.

2 Повышение НДС Налог на добавленную стоимость с 1 января повышается с 20 до 22%. Такое решение российские власти приняли еще в ноябре. Владимир Путин, который и подписал документ, назвал такой ход вынужденным и выразил надежду, что он будет временным. Как пояснил на одном из совещаний кабмина министр финансов Антон Силуанов, повышение НДС должно помочь "преодолеть негативные последствия инфляционного финансирования дефицита бюджета". При этом для социально значимых продуктов питания, лекарств и детских товаров сохранится льготная ставка в размере 10%.

3 Повышение тарифов ЖКХ С 1 января 2026 года подорожают и коммунальные услуги. В следующем году индексация тарифов пройдет не так, как обычно. Основной этап сдвинули с 1 июля на 1 октября. Ожидается, что совокупный годовой уровень повышения будет варьироваться от 8 до 22% в зависимости от региона. Например, в Алтайском крае определили лимит индексации в 11,2%. Первый же этап состоится уже в январе. Но это повышение будет небольшим – по всей стране тарифы на коммунальные услуги увеличатся на 1,7%.

4 МРОТ и прожиточный минимум Минимальный размер оплаты труда с 1 января повысят сразу на 21%. Теперь он будет равен 27 093 рублям в месяц. Напомним, на основе МРОТ рассчитывают многие выплаты: больничные, декретные, часть социальных мер поддержки, а также зарплаты тех, кто работает на "минималке". Вырастет и величина прожиточного минимума. В среднем по стране этот показатель на душу населения составит 18 939 рублей: для трудоспособного возраста – 20 644 руб.;

для детей – 18 371 руб.;

для пенсионеров – 16 288 руб. Прожиточный минимум играет важную роль при назначении целого ряда пособий.

5 Семейная налоговая выплата С января в России официально появится еще одна мера поддержки для семей с детьми – семейная налоговая выплата, которую в СМИ уже успели назвать "налоговым кешбэком". Право на эту льготу получат семьи с двумя и более детьми, в которых среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов. Для них ставка НДФЛ (налога на доходы физических лиц) будет равна не 13, а 6%. Вернее, сначала они заплатят налоги по общей ставке, но затем Соцфонд вернет разницу. Соответственно, размер выплаты будет индивидуальным – все зависит от годового дохода семьи. Как подсчитали в Минтруде РФ, в 2026 году "налоговый кешбэк" будет положен семьям из четырех человек, общий годовой доход за 2025-й в которых не превысил 1,3 млн рублей. «Мы предполагаем, что ею воспользуются порядка 7,3 млн работающих родителей двух и более детей. Этой выплатой мы сможем дополнительно поддержать порядка 11 млн детей, растущих в семьях с работающими родителями», – комментировал инициативу министр труда РФ Антон Котяков.В 2026 году заявления на выплаты будут принимать с 1 июня по 1 октября. Для расчета СФР будет использовать доход семьи и размер уплаченного НДФЛ за 2025-й. "Налоговый кешбэк" придет на карту одного из членов семьи в виде единой выплаты.

6 Больничные для самозанятых Самозанятые в 2026 году получат право на оплачиваемые больничные листы. Но речь идет не обо всех, а лишь о тех, кто оформит добровольное страхование на случай временной нетрудоспособности и будет делать взносы. Пока новую программу начнут обкатывать в рамках эксперимента, который стартует 1 января и закончится в конце 2028-го. Поучаствовать в нем смогут не только самозанятые, но и ИП, которые платят налог на профессиональную деятельность. Всего будет два варианта фиксированной ставки страховой выплаты – минимальная (35 тысяч рублей в год) и расширенная (50 тысяч рублей в год). В первом случае размер ежемесячного взноса составит 1344 рубля, а во втором – 1920 рублей. Право на пособие появится после шести месяцев взносов. Размер выплаты будет зависеть от среднего заработка, стажа и длительности, в течение которой самозанятый платит взносы.

7 Бесплатные рабочие профессии С 1 января у российских школьников, которые "завалили" ГИА или вовсе его не сдавали, появится возможность бесплатно освоить рабочую специальность. Решение дать им такое право депутаты Госдумы приняли в ноябре 2025-го. Предполагается, что молодые люди теперь смогут не просто тратить год на подготовку к повторному экзамену, но и параллельно получить профессию. Регионы смогут самостоятельно определить как перечень профессий, так и образовательные организации, где обучение для юных россиян будет бесплатным.

8 Выделение детям долей в квартирах С 1 января упрощается процедура выделения долей в квартирах, которые приобретены в ипотеку с применением средств маткапитала. Ранее выделить доли для детей и супругов можно быть лишь с письменного согласия банка, в котором был оформлен кредит. С 2026-го это согласие больше не требуется. Оформить общую собственность можно без дополнительных бюрократических сложностей. Но при этом квартира останется в залоге у банка до полного закрытия ипотеки.

9 Призыв в армию круглый год С 1 января вступит в силу закон, который позволяет российским военкоматам вести работу с призывниками в течение всего года. Многие поспешили назвать эту инициативу началом круглогодичного призыва на службу, но это не совсем так. Непосредственная отправка в части, как и раньше, будет проводиться лишь во время весеннего и осеннего призывов – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. А вот медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии военкоматы теперь смогут проводить круглый год. По задумке законодателей, это решение должно сделать нагрузку на комиссариаты более равномерной. Да и призывник сможет пройти все необходимые этапы еще до начала призыва, а потом отправиться на службу без лишних проволочек. Подробнее о грядущих изменениях читайте в нашем материале

10 Права снова придется продлевать самому Льготное автоматическое продление прав, которое ввели в России в 2022 году, перестанет действовать с 1 января. Напомним, до конца 2025-го водителям, срок действия прав у которых истекает, не нужно ничего делать для их продления. Все происходит автоматически. Срок действия удостоверения продлевается на три года. Но возможность пролонгировать действие документа таким образом есть только один раз – далее все равно нужно проходить полноценную процедуру. Ну а с января такой возможности не будет вовсе. Весь процесс станет таким же, как и до 2022 года: нужно пройти медосмотр, получить справку, подать заявление (в МФЦ, в ГИБДД или на "Госуслугах"), оплатить госпошлину и лишь затем получить новые права.

Мы уже собрали в большой материал самые важные законы, которые вступят в силу в течение 2026 года. Ознакомиться с ними вы можете здесь.