Офисник с часами на фасаде построят в историческом центре Барнаула
Объект разместят на крошечном участке между двумя зданиями
19 декабря 2024, 07:15, ИА Амител
Четырехэтажное торгово-офисное здание планируют построить на ул. Никитина, 61а (рядом с городским планетарием). Объект запроектировали небольшим – около тысячи квадратных метров. Фасады – из керамического кирпича, которые предложено украсить часами.
Эскизы здания в 2023 году дважды презентовали на градсовете, но только в середине декабря 2024-го проект прошел строительную экспертизу и получил положительное заключение.
На первом этаже объекта (согласно последнему варианту, представленному на градсовете) разместят торговые площади и общепит, на втором и третьем будут офисы свободной планировки. Интересно, что центр, несмотря на малую этажность, оснастят лифтом. На участке предусмотрена парковка на 16 машино-мест. Двор здания будет единым с ближайшей пятиэтажкой. Здесь выполнят благоустройство и озеленение.
Проект на ул. Никитина, 61а / Фото: "Тектоника"
В первом варианте проекта на кровле здания архитекторы разместили зону отдыха с баром. Однако члены комиссии эту идею не оценили, и в согласованном проекте на крыше расположили перголу, которая будет скрывать инженерное оборудование. Также в доработанном варианте отказались от подземной парковки и наружной лестницы.
07:44:01 19-12-2024
а ничего, что это жаба людям солнце перекроет в квартирах. как достали уже эти точечные застройки! земли мало в Барнауле? прямое нарушение норм по освещенности квартир в жилых домах!!! И расстояние между домом и офисником не соответствует нормам.
08:50:36 19-12-2024
Гость (07:44:01 19-12-2024) а ничего, что это жаба людям солнце перекроет в квартирах. к... Градсовет на довольствии у строителей, другого объяснения этому убожеству не найти
09:59:45 19-12-2024
Гость (07:44:01 19-12-2024) а ничего, что это жаба людям солнце перекроет в квартирах. к... Там торец хрущевки если и перекрывается, то на треть. С другой стороны там избушка с магазином.
08:10:36 19-12-2024
"расположили перголу" ------- Пер, простите что?
08:52:27 19-12-2024
Планетарий у нас в парке Меланжевого комбината (был, есть и будет)...А это кинотеатр Родина. Придет время и все вернется на свои места.
10:02:59 19-12-2024
Дюша (08:52:27 19-12-2024) Планетарий у нас в парке Меланжевого комбината (был, есть и ... Нет парка "меланжевого комбината", есть парк Изумрудный. Нет в Изумрудном планетария, он сейчас по адресу Ленина, 19. Нет кинотеатра Родина и даже кинотеатра Россия нет. А если ты считаешь, что планетарий в меланжевом парке, то сходи в этот планетарий, посмотри на звёзды.
12:55:43 19-12-2024
Дюша (08:52:27 19-12-2024) Планетарий у нас в парке Меланжевого комбината (был, есть и ... Хорошо бы, если-бы ты был прав.
12:59:04 19-12-2024
Гость (12:55:43 19-12-2024) Хорошо бы, если-бы ты был прав.... Андрейку в СССР заморозили. И растопили пару лет назад.
09:32:19 19-12-2024
ну сейчас начнется... хватит ныть уже!
расслабьтесь!
вот предлагаю читателям Амика загадку - что это за слово:
из 4 букв, на "ж" начинается, на "а" заканчивается?
10:53:06 19-12-2024
Musik (09:32:19 19-12-2024) ну сейчас начнется... хватит ныть уже!расслабьтесь!в... ответ "ЖИЗА" ))))
12:43:39 19-12-2024
Гость (10:53:06 19-12-2024) ответ "ЖИЗА" ))))... это ж надо не отгадать...
я был о вас лучшего мнения.
13:03:40 19-12-2024
Musik (09:32:19 19-12-2024) ну сейчас начнется... хватит ныть уже!расслабьтесь!в... Неужели жаба?
13:15:03 19-12-2024
Гость (13:03:40 19-12-2024) Неужели жаба?... вы близки к правильному ответу - всего 2 буквы не угадали.
видимо вы не читаете амик и не житель Барнаула.
09:38:32 19-12-2024
По Никитина уже сейчас не проехать от припаркованых жоповозок
Новый офисный планктон куда будет парковаться?
11:27:44 19-12-2024
вообще если ехать по строителей к октябрьской площади то видно здание высотки за театром похожей на МГУ московское. Вот если театр снести и площадь расширить и на это здание часы сделать вот это будет прецедент! и кстати рушащееся здание музея недостроенного тоже снести. Площадь Октября должна быть цетральной официально в городе. Ну и переименовать. Это же там московский проспект был. Моссковской площадью сделать. Центром города
12:10:58 19-12-2024
Гость (11:27:44 19-12-2024) вообще если ехать по строителей к октябрьской площади то вид... Зюган с Прусаковой тебе так !!! переименуют, что мало не покажется
13:05:41 19-12-2024
угу (12:10:58 19-12-2024) Зюган с Прусаковой тебе так !!! переименуют, что мало не пок... Барнаул -город я считаю молодой. Он только что родился и даже не родился -рождается. Он стремится из своей скорлупы ввысь вширь ломая старую скорлупу. Он становится из стекла и стали. Он пробивает росток в будущее. Залог нового города это широта проспектов и улиц, величина и гигантизм площадей. Так царь Петр закладывал Петербург который сразу стал столицей и центром. Если у нас мостить высотки друг на друге то мы город превратим в уродливый переросток. Бетонную клоаку человечества. Нет этому!
13:16:42 19-12-2024
сам (13:05:41 19-12-2024) Барнаул -город я считаю молодой. Он только что родился и даж... да! дружно выразим свой протест на превращение любимого города в бетонные джунгли!
и переселимся в Тальменку!
13:47:10 19-12-2024
Дюша (08:52:27 19-12-2024) Планетарий у нас в парке Меланжевого комбината (был, есть и ... Мечтать никому не запрещено. Хоть до самой смерти, пока с Лениным в аду не встретишься.
16:35:07 19-12-2024
Musik (13:15:03 19-12-2024) вы близки к правильному ответу - всего 2 буквы не угадали.