Офисник с часами на фасаде построят в историческом центре Барнаула

Объект разместят на крошечном участке между двумя зданиями

19 декабря 2024, 07:15, ИА Амител

Проект на ул. Никитина, 61а / Фото: "Тектоника"

Четырехэтажное торгово-офисное здание планируют построить на ул. Никитина, 61а (рядом с городским планетарием). Объект запроектировали небольшим – около тысячи квадратных метров. Фасады – из керамического кирпича, которые предложено украсить часами.

Эскизы здания в 2023 году дважды презентовали на градсовете, но только в середине декабря 2024-го проект прошел строительную экспертизу и получил положительное заключение.

На первом этаже объекта (согласно последнему варианту, представленному на градсовете) разместят торговые площади и общепит, на втором и третьем будут офисы свободной планировки. Интересно, что центр, несмотря на малую этажность, оснастят лифтом. На участке предусмотрена парковка на 16 машино-мест. Двор здания будет единым с ближайшей пятиэтажкой. Здесь выполнят благоустройство и озеленение.

Проект на ул. Никитина, 61а / Фото: "Тектоника"

В первом варианте проекта на кровле здания архитекторы разместили зону отдыха с баром. Однако члены комиссии эту идею не оценили, и в согласованном проекте на крыше расположили перголу, которая будет скрывать инженерное оборудование. Также в доработанном варианте отказались от подземной парковки и наружной лестницы.