Огненный смерч прошелся по лесным пожарам в Курганской области
Вихрь пламени двигался с очень большой скоростью
08 мая 2023, 12:00, ИА Амител
Фото: "Вести"
В Курганской области, которая серьёзно страдает от лесных пожаров, прошёлся огненный смерч. Кадры происшествия публикуют очевидцы в социальных сетях, сообщают "Вести".
Инцидент произошёл на шоссе "Тюнино". Из-за возгорания в районах плохая видимость – всё небо заполонил дым. Сейчас в ряде населённых пунктов проводится эвакуация.
Напомним, что в Курганской области из-за пожаров ввели режим ЧС. Авиация МЧС России ликвидировала часть очагов возгорания в регионе, однако борьба с огнём продолжается.
14:07:38 08-05-2023
Не шоссе Тюнино, а им. Тюнина