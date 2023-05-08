Огненный смерч прошелся по лесным пожарам в Курганской области

Вихрь пламени двигался с очень большой скоростью

08 мая 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: "Вести"

В Курганской области, которая серьёзно страдает от лесных пожаров, прошёлся огненный смерч. Кадры происшествия публикуют очевидцы в социальных сетях, сообщают "Вести".

Инцидент произошёл на шоссе "Тюнино". Из-за возгорания в районах плохая видимость – всё небо заполонил дым. Сейчас в ряде населённых пунктов проводится эвакуация.

Напомним, что в Курганской области из-за пожаров ввели режим ЧС. Авиация МЧС России ликвидировала часть очагов возгорания в регионе, однако борьба с огнём продолжается.