Охотника подозревают в убийстве знакомого во время ДТП на снегоходе

Сначала в СМИ появилась версия, что выстрел в голову был случайным

25 января 2026, 13:58, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: СУ СК РФ по Саратовской области
Следственный комитет России / Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

В Саратовской области охотник погиб от выстрела в голову во время ДТП с другом на снегоходе. Изначально "Известия", ссылаясь на свой источник, сообщали о том, что это случайность, однако у следователей другое мнение

По неофициальной информации, в темное время суток двое мужчин поехали на снегоходе в лес Новобурасского района, чтобы поохотиться. Утверждается, что один управлял транспортным средством, второй сидел сзади с ружьем на плече. Также, по неподтвержденным данным, в ходе движения мужчина за рулем потерял управление, и снегоход занесло. В итоге пассажир якобы случайно выстрелил себе в голову.  

Позднее пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области заявила о возбуждении уголовного дела – в убийстве заподозрили второго охотника.

«По версии следствия, 23 января 2026 года подозреваемый, находясь на территории охотничьей базы, расположенной в Новобурасском районе Саратовской области, произвел выстрел из охотничьего ружья в 37-летнего знакомого. В результате чего потерпевший скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении.

Фигуранта задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также назначены экспертизы, ведется допрос свидетелей.

В прошлом году 37-летний мужчина получил ранение из сигнального пистолета в Кировской области. Сообщалось, что ему выстрелил в лицо хозяин охотничьего домика, с которым пострадавший выпивал.

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Бийский охотник застрелил своего дядю, приняв его за животное

Мужчина, ошибочно принятый за добычу, скончался в больнице спустя несколько дней
Комментарии 6

Гость
Гость

14:26:58 25-01-2026

"Фигуранта задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также назначены экспертизы, ведется допрос свидетелей." ============= Свидетели в лесу? Звери не умеют говорить....

  -4 Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:42:24 25-01-2026

Со аторого варианта палку полицаям можно срубить
А с первого, нет (несчастный случай)

  -7 Нравится
Ответить
гость
гость

15:51:25 25-01-2026

Гость (14:42:24 25-01-2026) Со аторого варианта палку полицаям можно срубитьА с перв... Сложновато с ружья себе в голову случайно выстрелить (ключевое слово случайно). Нужно крайне наплевательски относиться к ТБ (не ставить на предохранитель заряженное оружие) плюс огромное невезение.

  -4 Нравится
Ответить
гость
гость

22:35:59 25-01-2026

гость (15:51:25 25-01-2026) Сложновато с ружья себе в голову случайно выстрелить (ключев... Кто минусует в состоянии обосновать, что с ружья Случайно запросто можно себе в голову выстрелить?

  -3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

16:04:33 25-01-2026

Какая охота в январе.

  -7 Нравится
Ответить
гость
гость

22:33:48 25-01-2026

Гость (16:04:33 25-01-2026) Какая охота в январе. ... Зайчик например, до февраля а вот за что минусуют и вас и меня непонятно.

  -3 Нравится
Ответить
