Охотника подозревают в убийстве знакомого во время ДТП на снегоходе
Сначала в СМИ появилась версия, что выстрел в голову был случайным
25 января 2026, 13:58, ИА Амител
В Саратовской области охотник погиб от выстрела в голову во время ДТП с другом на снегоходе. Изначально "Известия", ссылаясь на свой источник, сообщали о том, что это случайность, однако у следователей другое мнение.
По неофициальной информации, в темное время суток двое мужчин поехали на снегоходе в лес Новобурасского района, чтобы поохотиться. Утверждается, что один управлял транспортным средством, второй сидел сзади с ружьем на плече. Также, по неподтвержденным данным, в ходе движения мужчина за рулем потерял управление, и снегоход занесло. В итоге пассажир якобы случайно выстрелил себе в голову.
Позднее пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области заявила о возбуждении уголовного дела – в убийстве заподозрили второго охотника.
«По версии следствия, 23 января 2026 года подозреваемый, находясь на территории охотничьей базы, расположенной в Новобурасском районе Саратовской области, произвел выстрел из охотничьего ружья в 37-летнего знакомого. В результате чего потерпевший скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении.
Фигуранта задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также назначены экспертизы, ведется допрос свидетелей.
В прошлом году 37-летний мужчина получил ранение из сигнального пистолета в Кировской области. Сообщалось, что ему выстрелил в лицо хозяин охотничьего домика, с которым пострадавший выпивал.
"Фигуранта задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также назначены экспертизы, ведется допрос свидетелей." ============= Свидетели в лесу? Звери не умеют говорить....
14:42:24 25-01-2026
Со аторого варианта палку полицаям можно срубить
А с первого, нет (несчастный случай)
15:51:25 25-01-2026
Гость (14:42:24 25-01-2026) Со аторого варианта палку полицаям можно срубитьА с перв... Сложновато с ружья себе в голову случайно выстрелить (ключевое слово случайно). Нужно крайне наплевательски относиться к ТБ (не ставить на предохранитель заряженное оружие) плюс огромное невезение.
22:35:59 25-01-2026
гость (15:51:25 25-01-2026) Сложновато с ружья себе в голову случайно выстрелить (ключев... Кто минусует в состоянии обосновать, что с ружья Случайно запросто можно себе в голову выстрелить?
16:04:33 25-01-2026
Какая охота в январе.
22:33:48 25-01-2026
Гость (16:04:33 25-01-2026) Какая охота в январе. ... Зайчик например, до февраля а вот за что минусуют и вас и меня непонятно.