Охотника подозревают в убийстве знакомого во время ДТП на снегоходе

Сначала в СМИ появилась версия, что выстрел в голову был случайным

25 января 2026, 13:58, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

В Саратовской области охотник погиб от выстрела в голову во время ДТП с другом на снегоходе. Изначально "Известия", ссылаясь на свой источник, сообщали о том, что это случайность, однако у следователей другое мнение.

По неофициальной информации, в темное время суток двое мужчин поехали на снегоходе в лес Новобурасского района, чтобы поохотиться. Утверждается, что один управлял транспортным средством, второй сидел сзади с ружьем на плече. Также, по неподтвержденным данным, в ходе движения мужчина за рулем потерял управление, и снегоход занесло. В итоге пассажир якобы случайно выстрелил себе в голову.

Позднее пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области заявила о возбуждении уголовного дела – в убийстве заподозрили второго охотника.

«По версии следствия, 23 января 2026 года подозреваемый, находясь на территории охотничьей базы, расположенной в Новобурасском районе Саратовской области, произвел выстрел из охотничьего ружья в 37-летнего знакомого. В результате чего потерпевший скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении.

Фигуранта задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также назначены экспертизы, ведется допрос свидетелей.

