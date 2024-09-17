Около десятка ясеней погибло из-за жука-златки в барнаульском парке "Изумрудный"

В парке изучают опыт других регионов по борьбе с вредителем

17 сентября 2024, 10:40, ИА Амител

Парк "Изумрудный" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В барнаульском парке "Изумрудный" в этом году погибло около десятка ясеней и еще больше – "на подходе": у них начали сохнуть верхушки, написал в своем Telegram-канале управляющий территорией Владислав Вакаев.

Напомним, жук-златка, появившийся в Барнауле недавно, уничтожил треть ясеней в городе. Как отметил Вакаев, эта напасть не обошла стороной и "Изумрудный", в связи с этим начали изучать опыт других регионов по борьбе с опасным вредителем.

"Говорят, что есть технологии, позволяющие избежать сплошной вырубки пострадавших ясеней. В частности, используют специальные препараты, которыми делают инъекции в деревья в весенний период. Изготавливают также специальные феромонные ловушки, инъектируют почву в приствольных кругах. Так что постараемся привлечь специалистов, которые помогут разработать и реализовать эффективные методы борьбы с опасным вредителем", – подчеркнул Вакаев.

Ранее сообщалось, что в двух районах Алтайского края произошло нашествие шелкопряда, который уничтожает листья деревьев.