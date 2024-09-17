Около десятка ясеней погибло из-за жука-златки в барнаульском парке "Изумрудный"
В парке изучают опыт других регионов по борьбе с вредителем
17 сентября 2024, 10:40, ИА Амител
В барнаульском парке "Изумрудный" в этом году погибло около десятка ясеней и еще больше – "на подходе": у них начали сохнуть верхушки, написал в своем Telegram-канале управляющий территорией Владислав Вакаев.
Напомним, жук-златка, появившийся в Барнауле недавно, уничтожил треть ясеней в городе. Как отметил Вакаев, эта напасть не обошла стороной и "Изумрудный", в связи с этим начали изучать опыт других регионов по борьбе с опасным вредителем.
"Говорят, что есть технологии, позволяющие избежать сплошной вырубки пострадавших ясеней. В частности, используют специальные препараты, которыми делают инъекции в деревья в весенний период. Изготавливают также специальные феромонные ловушки, инъектируют почву в приствольных кругах. Так что постараемся привлечь специалистов, которые помогут разработать и реализовать эффективные методы борьбы с опасным вредителем", – подчеркнул Вакаев.
Ранее сообщалось, что в двух районах Алтайского края произошло нашествие шелкопряда, который уничтожает листья деревьев.
11:18:13 17-09-2024
Настоящий ясень не сильно наш сибирский вид. Наши - это береза, тополь, хвойные. Поэтому у нас за ними нужно вдвойне следить. Эти жуки, почитал про них, дохнут при минус 40 даже в коре. Но их легко спутать с распространенными у нас жужелицами, которые наоборот приносят больше пользы чем вреда.
14:08:49 17-09-2024
а побелить деревья известкой с карбофосом и медным купоросом не пробовали?
21:48:16 17-09-2024
Гость (14:08:49 17-09-2024) а побелить деревья известкой с карбофосом и медным купоросом... Ну-ну. Еще заговоры бабушкины почитать посоветуйте.