В двух районах Алтайского края произошло нашествие шелкопряда

Речь идет о непарном шелкопряде, который уничтожает листья деревьев

05 июня 2024, 14:59, ИА Амител

Шелкопряд. Вредители. Фото: соцсети

В Солонешенском и Чарышском районах Алтайского края зафиксировали вспышку непарного шелкопряда. Об этом сообщил врио Минприроды региона Андрей Стрелковский во время правительственного часа 5 июня.

По словам чиновника, вредители "мигрировали" в регионе с территории Республики Алтай, где очаги действуют уже пять лет. При этом объем ущерба, который нанес шелкопряд, глава ведомства не назвал.

Стрелковский подчеркнул, что речь идет о вспышке непарного шелкопряда – он, в отличие от сибирского, объедает листья, а не кору. А поэтому не приводит к гибели деревьев. Вспышек сибирского шелкопряда в регионе не зафиксировано.

"Из-за того что гибель лиственных не наступает, федеральное агентство не выделяет финансирования", – отметил Стрелковский.

В июле специалисты проведут исследования, чтобы уточнить границы действующего очага, и оценят, сколько средств требуется на его погашение. Минприроды намерено обратиться за помощью в правительство РФ, "так как районы являются привлекательными для туристов", добавил глава министерства.

Напомним, весной 2022 года в Алтайском крае произошло массовое нашествие сибирского и непарного шелкопряда. Вредители уничтожали хвойные и лиственные деревья, оставляя "голыми" целые участки. Весной 2023 года в регионе провели истребительные мероприятия на площади более 90 га. Они позволили сохранить леса в зоне сухой степи.