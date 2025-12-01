Оксфордский университет назвал слово года

Им стало сленговое выражение из интернета

01 декабря 2025, ИА Амител

Человек читает электронную книгу / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Лингвисты Оксфордского словаря объявили "рейджбейт" словом года, основываясь на данных, опубликованных издательством Оксфордского университета, сообщает РИА Новости.

Данный термин, по мнению специалистов, обозначает онлайн-материалы или комментарии, умышленно созданные для вызова негативной реакции с целью привлечения внимания и увеличения посещаемости сайта или страницы, по аналогии с кликбейтом.

Слово представляет собой комбинацию английских слов, означающих "ярость" и "приманка". Согласно анализу оксфордских экспертов в области языка, использование термина "рейджбейт" за последний год значительно возросло, демонстрируя трехкратный скачок.