Стало известно, сколько всего слов в русском языке

Точное число назвать невозможно, но примерно подсчитать эксперты все же могут

25 ноября 2025, 17:15, ИА Амител

Школьник читает книгу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Лингвистические базы данных содержат не менее 200 тысяч слов с установленным написанием, что составляет словарный запас русского языка, рассказала Ксения Киселева, главный редактор портала "Грамота.ру".

В интервью РИА Новости филолог пояснила, что точное количество слов в русском языке определить не представляется возможным, поскольку он непрерывно пополняется и допускает словотворческие эксперименты, примеры которых варьируются от слова "тарифище" до глагола "вылавировать".

"Большой академический словарь русского языка" нового издания включает около 150 тысяч слов, для каждого из которых дано толкование. Киселева иллюстрирует это примерами: в словаре представлены слова "дом", "домик", "домичек", "домишко", "домище", но отсутствуют словоформы с избыточным количеством приставок, например, "допереоформить".

В словаре уже зарегистрировано слово "стартап", однако производное от него "стартапер" еще не включено. Подобным образом новые значения слов "выгорание" и "токсичный" пока не нашли отражения в данной публикации.