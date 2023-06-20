Олененок выбежал к людям, спасаясь от крупного лесного пожара в Егорьевском районе
Детеныша укутали в плед и напоили молоком
20 июня 2023, 12:43, ИА Амител
В Егорьевском районе Алтайского края олененок вышел к людям, спасаясь от мощного лесного пожара, пишет Mash Siberia.
По словам местных жителей, ослабленный малыш прибился к базе отдыха – как и во время первого пожара. Детеныша напоили молоком из бутылочки и уложили спать в большом тазу с пледом. Люди планируют оставить его себе.
Отметим, что сейчас в Егорьевском районе бушует уже второй лесной пожар за последнее время. В прошлый раз возгорание возникло на Шубинском участке Ракитовского лесничества 7-го числа. С огнем боролись неделю – полностью потушили только 14 июня.
А накануне возгорание началось в Лебяжинском лесничестве. С 19-го по утро 20 июня площадь пожара увеличилась с 80 до 1200 га. С огнем борются 199 человек, среди которых сотрудники МЧС, Боровлянского лесхоза, учреждения "Алтайлес", также подключились арендаторы лесных участков, в том числе холдинг "Алтайлес". В их распоряжении 59 пожарных автомобилей и другая необходимая техника, также помогает самолет-амфибия Бе-200.
13:57:18 20-06-2023
Детеныша укутали в плед и напоили молоком------ да, повезло ему, действительно к людям выбежал.
14:21:29 20-06-2023
Бедные животные и деревья, и прочие. А ведь причина пожара почти всегда люди (непотушенные окурки, тлеющие угли костра и т.д.).
15:07:12 20-06-2023
Все зло от человека...
15:09:10 20-06-2023
Молодцы, что напоили и пригрели... А почему себе оставить? Это дитя природы...Нужно его до определенного периода выкормить и отпустить в природу...Или еще лучше отдать и выпустить в заповеднике.