Олененок выбежал к людям, спасаясь от крупного лесного пожара в Егорьевском районе

Детеныша укутали в плед и напоили молоком

20 июня 2023, 12:43, ИА Амител

В Егорьевском районе Алтайского края олененок вышел к людям, спасаясь от мощного лесного пожара, пишет Mash Siberia.

По словам местных жителей, ослабленный малыш прибился к базе отдыха – как и во время первого пожара. Детеныша напоили молоком из бутылочки и уложили спать в большом тазу с пледом. Люди планируют оставить его себе.

Отметим, что сейчас в Егорьевском районе бушует уже второй лесной пожар за последнее время. В прошлый раз возгорание возникло на Шубинском участке Ракитовского лесничества 7-го числа. С огнем боролись неделю – полностью потушили только 14 июня.

А накануне возгорание началось в Лебяжинском лесничестве. С 19-го по утро 20 июня площадь пожара увеличилась с 80 до 1200 га. С огнем борются 199 человек, среди которых сотрудники МЧС, Боровлянского лесхоза, учреждения "Алтайлес", также подключились арендаторы лесных участков, в том числе холдинг "Алтайлес". В их распоряжении 59 пожарных автомобилей и другая необходимая техника, также помогает самолет-амфибия Бе-200.