Омбудсмен прокомментировала убийство двух детей в Барнауле
По словам Ольги Казанцевой, выяснить, что случилось с матерью, которая проявила крайнюю жестокость к сыновьям, поможет только комплексное расследование
16 сентября 2023, 20:06, ИА Амител
Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева прокомментировала гибель женщины и ее детей в Барнауле. Соответствующий пост омбудсмен опубликовала в ВК.
Напомним, тела трехлетнего мальчика и его восьмимесячного брата нашли днем 15 сентября в квартире одного из многоэтажных домов в Индустриальном районе Барнаула. При осмотре места происшествия следователи обнаружили записку от имени их матери, которая убила малышей. Тело самой женщины нашли у соседнего дома. По версии следователей, после совершения преступления горожанка свела счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних. Ведется расследование.
Как отметила Ольга Казанцева, семья, в которой воспитывались дети, полная, на учете как неблагополучная не состояла. Однако что случилось с женщиной, которая проявила крайнюю жестокость, поможет выяснить только комплексное расследование. Как отметила омбудсмен, нормальному логическому объяснению такое поведение не поддается.
Казанцева добавила, что в трудной жизненной ситуации можно обращаться в специализированные организации для получения помощи – в Алтайском крае это Кризисный центр для женщин, Кризисный центр для мужчин и клиника неврозов.
"Для решения правовых вопросов, в том числе имущественных и семейных споров, в организации, предоставляющие бесплатную юридическую помощь. Внутренняя безысходность жизненной ситуации может решаться при поддержке как со стороны государственных организаций, так и ближайшего окружения", – резюмировала омбудсмен.
20:36:59 16-09-2023
Попробуйте обратитесь к этой чинушке, когда вашему ребёнку нужна помощь. Не дай Бог.
06:48:27 17-09-2023
В какой прекрасной стране живет эта тетенька! Со всех сторон абсолютно бесплатная забота и помощь. Ая тоже хочу в эту страну розовых пони и единоро(г?(с?)ов...
12:37:26 17-09-2023
Гость (06:48:27 17-09-2023) В какой прекрасной стране живет эта тетенька! Со всех сторо... В психушке денег не берут.
22:15:49 17-09-2023
только обратись куда-нибудь и сразу проверками затюкают и детей забрать попытаются!