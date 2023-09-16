Омбудсмен прокомментировала убийство двух детей в Барнауле

По словам Ольги Казанцевой, выяснить, что случилось с матерью, которая проявила крайнюю жестокость к сыновьям, поможет только комплексное расследование

16 сентября 2023, 20:06, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева прокомментировала гибель женщины и ее детей в Барнауле. Соответствующий пост омбудсмен опубликовала в ВК.

Напомним, тела трехлетнего мальчика и его восьмимесячного брата нашли днем 15 сентября в квартире одного из многоэтажных домов в Индустриальном районе Барнаула. При осмотре места происшествия следователи обнаружили записку от имени их матери, которая убила малышей. Тело самой женщины нашли у соседнего дома. По версии следователей, после совершения преступления горожанка свела счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних. Ведется расследование.

Как отметила Ольга Казанцева, семья, в которой воспитывались дети, полная, на учете как неблагополучная не состояла. Однако что случилось с женщиной, которая проявила крайнюю жестокость, поможет выяснить только комплексное расследование. Как отметила омбудсмен, нормальному логическому объяснению такое поведение не поддается.

Казанцева добавила, что в трудной жизненной ситуации можно обращаться в специализированные организации для получения помощи – в Алтайском крае это Кризисный центр для женщин, Кризисный центр для мужчин и клиника неврозов.