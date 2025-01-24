"Они уйдут с рынка". Эксперт о предложении снизить стоимость поездки на такси
Президент НАС в беседе с amic.ru отметил, что подобные инициативы способны парализовать работу таксопарков
24 января 2025, 10:40, ИА Амител
Предложения российских законодателей об ограничении прибыли агрегаторов такси не сделают этот вид транспорта более доступным и грозят подорвать развитие рынка перевозок, рассказал amic.ru президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
Ранее о готовящихся изменениях в законодательстве с целью изменить структуру распределения доходов от перевозок такси рассказал первый замглавы Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. Он убежден, что сумма, которую берет агрегатор за свои услуги (20-25%, в некоторых случаях 15%) является завышенной, им хватит и 10%. Учитывая, что именно таксисты оказывают услугу и несут все затраты, в том числе ремонтируют за свой счет автомобили. По мнению Абрамова, предложенные изменения приведут к удешевлению поездок на такси, услуги которого станут более массовыми. Пока в Совфеде прорабатывают возможные изменения в федеральный закон.Антон Шапарин считает эту идею противоречащей действующей модели экономики.
"Авторы таких инициатив путают естественные монополии, где и впрямь можно и нужно ограничивать норму прибыли с рынком и функционированием рыночных компаний. Где нет государственного регулирования, соответственно, не может быть фиксированной нормы прибыли", – заявил он amic.ru.
Для развития такси как доступного вида транспорта необходимо сохранить его работу в рыночном режиме, уверен Шапарин.
"В этой сфере работает не один игрок, не два, не три – их довольно много. Среди них – таксопарки, службы заказа такси, индивидуальные водители, самозанятые, ИП, прокатчики, у которых порой одна-две машины, три-пять-семь. Все они существуют на какую-то норму прибыли, если ее не будет – они уйдут с рынка", – рассказал собеседник.
Шапарин напомнил, что владельцы такси сталкиваются сегодня с большими проблемами:
"Если произойдет авария или серьезная поломка, мы прекрасно знаем, что китайские запчасти достать в короткие сроки просто невозможно. Сроки доставки комплектующих зачастую немалые. Все затраты закладываются в тариф, если нормирование будет введено, это грозит парализовать рынок такси".
Напомним, ранее в Госдуме предложили ограничить рост цен на такси в часы пик.
10:51:55 24-01-2025
Весёлые инициативы...
11:08:19 24-01-2025
Врёт этот Шапарин
Сын в ноябре был в Ессентуках дак там как у нас до Алтайки, Железноводск, за 350₽ ездили в любое время дня и ночи. На тех же самых максимах и яндыксах.
Походу решили пограбить барнаульцев агрегаторы
12:53:35 24-01-2025
Гость (11:08:19 24-01-2025) Врёт этот ШапаринСын в ноябре был в Ессентуках дак там к... Какие 350 до Алтайки? Врёте! Ещё в 2023 в Барнауле брали 350 от детской стоматологии №2 на А.Петрова до Норд-Веста, примерно 4км пути, не помню какое такси. Это было самое дешевое предложение, другие просили больше. После не пользовались, только на личном или автобус, трамвай.
13:56:16 24-01-2025
Гость (12:53:35 24-01-2025) Какие 350 до Алтайки? Врёте! Ещё в 2023 в Барнауле брали 350...
читать не умеем? расстояние как до Алтайки, а не стоимость
14:46:02 24-01-2025
Гость (13:56:16 24-01-2025) читать не умеем? расстояние как до Алтайки, а не стоимос... Писать не умеете! У вас в предложении про расстояние ни слова, только про стоимость, про рубли.
14:11:38 24-01-2025
Гость (11:08:19 24-01-2025) Врёт этот ШапаринСын в ноябре был в Ессентуках дак там к... В Алтайку такси не ездят, не выгодно, тк это поездка в один конец
14:31:10 24-01-2025
Гость (11:08:19 24-01-2025) Врёт этот ШапаринСын в ноябре был в Ессентуках дак там к... что значит "дак" ? это не опечатка, вы крякаете?
11:34:20 24-01-2025
Роль государства заключается в контроле за соблюдением закона и не допускать возникновения монополий. Все остальное что оно периодически пытается регулировать, имеет негативный результат. Это касается не только РФ.
11:53:47 24-01-2025
Что удивляться: в магазинах цены растут как на французских дрожжах. Все хотят кушать, и таксисты, и газелисты. СВО требует вложений. С кого брать? С народа, конечно. Конца и края этому не будет, видимо
12:14:01 24-01-2025
"Они уйдут с рынка" --- на завод наверное
12:44:07 24-01-2025
Гость (12:14:01 24-01-2025) "Они уйдут с рынка" --- на завод наверное... В кишлаки
12:50:35 24-01-2025
Гость (12:14:01 24-01-2025) "Они уйдут с рынка" --- на завод наверное...
на маршрутки
19:34:22 24-01-2025
Урбаниздко (12:50:35 24-01-2025) на маршрутки... Как раз там нехватка...
14:21:35 24-01-2025
Гость (12:14:01 24-01-2025) "Они уйдут с рынка" --- на завод наверное... ]Да