"Они уйдут с рынка". Эксперт о предложении снизить стоимость поездки на такси

Президент НАС в беседе с amic.ru отметил, что подобные инициативы способны парализовать работу таксопарков

24 января 2025, 10:40, ИА Амител

Автомобили такси / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Предложения российских законодателей об ограничении прибыли агрегаторов такси не сделают этот вид транспорта более доступным и грозят подорвать развитие рынка перевозок, рассказал amic.ru президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Ранее о готовящихся изменениях в законодательстве с целью изменить структуру распределения доходов от перевозок такси рассказал первый замглавы Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. Он убежден, что сумма, которую берет агрегатор за свои услуги (20-25%, в некоторых случаях 15%) является завышенной, им хватит и 10%. Учитывая, что именно таксисты оказывают услугу и несут все затраты, в том числе ремонтируют за свой счет автомобили. По мнению Абрамова, предложенные изменения приведут к удешевлению поездок на такси, услуги которого станут более массовыми. Пока в Совфеде прорабатывают возможные изменения в федеральный закон.Антон Шапарин считает эту идею противоречащей действующей модели экономики.

"Авторы таких инициатив путают естественные монополии, где и впрямь можно и нужно ограничивать норму прибыли с рынком и функционированием рыночных компаний. Где нет государственного регулирования, соответственно, не может быть фиксированной нормы прибыли", – заявил он amic.ru.

Для развития такси как доступного вида транспорта необходимо сохранить его работу в рыночном режиме, уверен Шапарин.

"В этой сфере работает не один игрок, не два, не три – их довольно много. Среди них – таксопарки, службы заказа такси, индивидуальные водители, самозанятые, ИП, прокатчики, у которых порой одна-две машины, три-пять-семь. Все они существуют на какую-то норму прибыли, если ее не будет – они уйдут с рынка", – рассказал собеседник.

Шапарин напомнил, что владельцы такси сталкиваются сегодня с большими проблемами:

"Если произойдет авария или серьезная поломка, мы прекрасно знаем, что китайские запчасти достать в короткие сроки просто невозможно. Сроки доставки комплектующих зачастую немалые. Все затраты закладываются в тариф, если нормирование будет введено, это грозит парализовать рынок такси".

Напомним, ранее в Госдуме предложили ограничить рост цен на такси в часы пик.